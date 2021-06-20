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Buscas continuam

Três dos quatro presos que fugiram em Viana são achados em menos de 24h

A polícia ainda tenta localizar Tiago de Jesus Fernandes. Ele estava detido desde maio de 2018 e possui passagens por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menores.
Glacieri Carraretto

Glacieri Carraretto

Publicado em 

20 jun 2021 às 11:41

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 11:41

Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo
Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Três detentos que haviam fugido da Penitenciária Estadual de Segurança Máxima 1, em Viana, na madrugada de sábado (19) foram recapturados em menos de 24 horas, segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus). Um quarto fugitivo ainda não foi localizado. 
Foram recapturados Diego Rossi Pires Rodrigues, Harryson Brune Mendes e Renardio Andrade de Oliveira. Eles passaram por exames de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e foram reencaminhados para unidades prisionais capixabas. A Sejus não informou como foi a recaptura dos foragidos. 
Três dos quatro presos que fugiram em Viana são achados em menos de 24h
As buscas continuam na tentativa descobrir o paradeiro de Tiago de Jesus Fernandes. Ele estava detido desde maio de 2018 e possui passagens por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menores.

A FUGA

Na manhã de sábado, a Sejus acionou o Ciodes e informou às autoridades competentes sobre a fuga dos quatro detentos. As buscas tiveram início de imediato com apoio da Polícia Militar e do Grupo de Operações Táticas da Secretaria da Justiça.
Questionada sobre como teria acontecido a fuga, a Sejus informou que uma "apuração minuciosa será realizada pela Corregedoria para investigar as circunstâncias do fato".

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