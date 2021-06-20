Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Diego Rossi Pires Rodrigues, Harryson Brune Mendes e Renardio Andrade de Oliveira. Eles passaram por exames de corpo de delito no Foram recapturados. Eles passaram por exames de corpo de delito no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória e foram reencaminhados para unidades prisionais capixabas. A Sejus não informou como foi a recaptura dos foragidos.

Your browser does not support the audio element. Três dos quatro presos que fugiram em Viana são achados em menos de 24h

As buscas continuam na tentativa descobrir o paradeiro de Tiago de Jesus Fernandes. Ele estava detido desde maio de 2018 e possui passagens por tráfico de drogas, roubo e corrupção de menores.

A FUGA

Na manhã de sábado, a Sejus acionou o Ciodes e informou às autoridades competentes sobre a fuga dos quatro detentos. As buscas tiveram início de imediato com apoio da Polícia Militar e do Grupo de Operações Táticas da Secretaria da Justiça.