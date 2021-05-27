AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Em Viana

ES inaugura primeiro presídio exclusivo destinado à população LGBTQIA+

Com capacidade para 296 detentos, a Penitenciária de Segurança Média 2 (PSME2) funciona no complexo de Viana e  já abriga 175 pessoas autodeclaradas parte deste grupo

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 13:28

Publicado em 

27 mai 2021 às 13:28

  • Do G1/ES

Data: 18/12/2019 - ES - Viana - Complexo Penitenciário de Viana - Editoria: Cidades - Foto: Vitor Jubini - GZ
Complexo Penitenciário de Viana  Crédito: Vitor Jubini
Espírito Santo inaugurou nesta quarta-feira (26) a primeira unidade prisional exclusiva e de referência à população LGBTQIA+. A Penitenciária de Segurança Média 2 (PSME2) funciona no complexo de Viana.
Com capacidade para 296 custodiados, a penitenciária já abriga 175 pessoas autodeclaradas parte deste grupo. A medida segue uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que prevê a abertura de alas adequadas a esta comunidade.
Antes, a unidade prisional tinha apenas uma ala específica para esse público, mantendo grande parte dos custodiados do sexo masculino. Para se tornar unidade referência para pessoas autodeclaradas parte da população LGBTQIA+, a unidade passou por adaptações.
Os presos do gênero masculino que estavam detidos no local foram remanejados para outras unidades prisionais de regime fechado. As presas autodeclaradas como lésbicas permanecem em unidades femininas do estado.

Veja Também

LGBTQIA+: o guia definitivo para entender as letras do alfabeto

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO LGBTI+

Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) também instituiu parâmetros e procedimentos para nas unidades prisionais.
Dentre as instruções, o documento estabelece diretrizes quanto ao direito de serem tratadas pelo nome social; utilização de vestuário e corte de cabelo em acordo com a identidade de gênero e a capacitação de servidores em políticas públicas LGBTQIA+, no combate à LGBTfobia.
A portaria também cita o direito ao acesso ao tratamento hormonal e o acompanhamento de saúde específico, mediante prescrição médica, por meio da rede de atenção básica do Sistema Único de Saúde (SUS) ou particular.

Veja Também

PRF encontra 10 quilos de maconha em ônibus na BR 262

Motociclista é atropelado por caminhão, cai em barranco e sai ileso na BR 101

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viana Sistema prisional LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
“Não acredito que será feita a mesma sacanagem comigo”, desabafa Meneguelli
Imagem de destaque
'Às vezes não sei como ajudá-lo': como diagnóstico de autismo do filho mudou a vida de Cucurella, da seleção espanhola
Imagem de destaque
Quem é o árbitro que vai apitar a final da Copa do Mundo 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados