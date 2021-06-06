Detento é morto por companheiros de cela em presídio de Vila Velha

Detento é encontrado morto dentro de penitenciária, em Vila Velha Crédito: Divulgação/ internauta

Um preso foi encontrado morto dentro de uma cela da penitenciária estadual de Vila Velha I, no Complexo de Xuri, na tarde deste domingo (6). O detento, identificado como Luciano Possati dos Reis, de 26 anos, estava preso desde julho de 2020 por roubo e receptação.

Segundo a Policia Civil , Luciano foi estrangulado. Os suspeitos são quatro companheiros de cela da vítima. Três teriam segurado o preso, enquanto outro detento apertou o pescoço dele.

Vídeos feitos do lado de fora do presídio mostram a movimentação da Polícia Civil dentro da unidade. Nas imagens também aparecem os agentes da Diretoria de Operação Tática da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) , que atua pra conter brigas dentro dos presídios.

Os quatro suspeitos foram levados pro Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Vitória. Eles foram ouvidos e voltaram para o presídio no início da noite. Duas viaturas da Sejus fizeram a escolta dos presos.

A Policia Civil informou que os detentos que estavam na mesma cela da vítima confessaram a autoria do crime e foram autuados em flagrante por homicídio por estrangulamento.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico

Segundo a Sejus, o detento foi encontrado já sem vida na cela. A Secretaria de Justiça "acionou as autoridades policiais para investigar o ocorrido e irá abrir uma sindicância para apurar o caso".

Por nota, a Sejus informou também que o interno estava detido desde julho de 2020 por roubo e receptação. Ele possui registro no sistema prisional desde outubro de 2015 por crimes como roubo e furto.