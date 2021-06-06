Detento é morto por companheiros de cela em presídio de Vila Velha

Um preso foi encontrado morto dentro de uma cela da penitenciária estadual de Vila Velha I, no Complexo de Xuri, na tarde deste domingo (6). O detento, identificado como Luciano Possati dos Reis, de 26 anos, estava preso desde julho de 2020 por roubo e receptação.
Segundo a Policia Civil, Luciano foi estrangulado. Os suspeitos são quatro companheiros de cela da vítima. Três teriam segurado o preso, enquanto outro detento apertou o pescoço dele.
Vídeos feitos do lado de fora do presídio mostram a movimentação da Polícia Civil dentro da unidade. Nas imagens também aparecem os agentes da Diretoria de Operação Tática da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que atua pra conter brigas dentro dos presídios.
Os quatro suspeitos foram levados pro Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Vitória. Eles foram ouvidos e voltaram para o presídio no início da noite. Duas viaturas da Sejus fizeram a escolta dos presos.
A Policia Civil informou que os detentos que estavam na mesma cela da vítima confessaram a autoria do crime e foram autuados em flagrante por homicídio por estrangulamento.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico
Segundo a Sejus, o detento foi encontrado já sem vida na cela. A Secretaria de Justiça "acionou as autoridades policiais para investigar o ocorrido e irá abrir uma sindicância para apurar o caso".
Por nota, a Sejus informou também que o interno estava detido desde julho de 2020 por roubo e receptação. Ele possui registro no sistema prisional desde outubro de 2015 por crimes como roubo e furto.
Com informações da TV Gazeta.