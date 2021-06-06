Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Complexo de Xuri

Detento é morto por companheiros de cela em presídio de Vila Velha

Quatro internos confessaram o crime, segundo a Polícia Civil. Eles foram autuados em flagrante por homicídio por estrangulamento

Publicado em 

06 jun 2021 às 19:44

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 19:44

Detento é encontrado morto dentro de penitenciária, em Vila Velha Crédito: Divulgação/ internauta
Um preso foi encontrado morto dentro de uma cela da penitenciária estadual de Vila Velha I, no Complexo de Xuri, na tarde deste domingo (6). O detento,  identificado como Luciano Possati dos Reis, de 26 anos, estava preso desde julho de 2020 por roubo e receptação.
Segundo a Policia Civil, Luciano foi estrangulado. Os suspeitos são quatro companheiros de cela da vítima. Três teriam segurado o preso, enquanto outro detento apertou o pescoço dele.
Vídeos feitos do lado de fora do presídio mostram a movimentação da Polícia Civil dentro da unidade. Nas imagens também aparecem os agentes da Diretoria de Operação Tática da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que atua pra conter brigas dentro dos presídios.

Veja Também

Motoboy de 29 anos é assassinado a tiros em bairro da Serra

Bandidos de bicicleta roubam cordão de pedestre em Vila Velha. Veja vídeo

Criminoso mata dois jovens dentro de barbearia em Cariacica

Os quatro suspeitos foram levados pro Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, em Vitória. Eles foram ouvidos e voltaram para o presídio no início da noite. Duas viaturas da Sejus fizeram a escolta dos presos.
A Policia Civil informou que os detentos que estavam na mesma cela da vítima confessaram a autoria do crime e foram autuados em flagrante por homicídio por estrangulamento.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico
Segundo a Sejus, o detento foi encontrado já sem vida na cela. A Secretaria de Justiça "acionou as autoridades policiais para investigar o ocorrido e irá abrir uma sindicância para apurar o caso".
Por nota, a Sejus informou também que o interno estava detido desde julho de 2020 por roubo e receptação. Ele possui registro no sistema prisional desde outubro de 2015 por crimes como roubo e furto.
Com informações da TV Gazeta. 

Veja Também

Perseguição e tiros durante assalto a motorista de aplicativo em Vila Velha

Idoso é esfaqueado durante assalto em ponto de ônibus de Vila Velha

Vídeo mostra ladrões roubando homem no calçadão de Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

complexo prisional de xuri homicídio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A IA não aconteceu. A IA não está acontecendo. A IA não vai acontecer
Abertura da exposição ''Amazônia'', do renomado fotógrafo Sebastião Salgado
Cais das Artes insere o Espírito Santo no mundo
Instituto Ponte reúne empresários do ES e do país no Ponte Day em São Paulo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados