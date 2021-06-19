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Entrou pela janela

Em 4 minutos, homem invade restaurante, leva computador e dinheiro

Sem pressa, bandido retirou o equipamento e furtou o caixa; crime aconteceu na manhã deste sábado, na Praia do Morro, em Guarapari
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 jun 2021 às 19:17

Publicado em 19 de Junho de 2021 às 19:17

Suspeito entrou no restaurante em Guarapari durante a madrugada
Suspeito invadiu restaurante em Guarapari  no início da manhã Crédito: Reprodução
Um homem entrou pela janela de um restaurante na manhã deste sábado (19) e "fez a limpa" no estabelecimento localizado na Praia do Morro, em Guarapari. Imagens de uma das câmeras de segurança mostram que o suspeito, sem muita pressa, mexe e tira alguns itens do caixa.  Eram 5h49 quando o bandido invadiu o o local e precisou de apenas quatro minutos para levar um computador, o celular usado pelo restaurante e cerca de R$ 120 em espécie.
Pelas imagens, não há registro de outra pessoa na cena do crime. A dona do restaurante, Lucilene Bento, disse que foi a primeira invasão desde que, há 12 anos, inaugurou o estabelecimento com o marido, e está assustada com a violência. 
O boletim de ocorrência foi registrado pouco tempo após os proprietários notarem o sumiço de alguns itens no estabelecimento. Lucilene lamentou, especialmente, o furto do computador, no qual guardava os documentos de anos de trabalho.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber se a investigação sobre o caso foi instaurada e se algum suspeito foi preso. Assim que uma resposta for enviada, a matéria será atualizada.

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