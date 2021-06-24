Acidente com ônibus deixa feridos em estrada de Vargem Alta Crédito: Internauta

Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quinta-feira (24), na ES 164, em Vargem Alta , no Sul do Espírito Santo . O acidente com um ônibus foi próximo à entrada da localidade de Taquarussu, por volta das 7h. Os dez passageiros que estavam no ônibus precisaram sair pelas janelas. O motorista é um dos feridos.

Testemunhas contaram que o veículo, que seguia para Conceição do Castelo, deslizou no asfalto após passar por um desnível na pista e bateu em árvores que ficam às margens da estrada.

Acidente com ônibus deixa feridos em estrada de Vargem Alta Crédito: Internauta

Segundo informações da Polícia Militar , além da viatura que foi para o local atender a ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar o socorro das vítimas. O trânsito ficou no sistema pare e siga.

Acidente com ônibus deixa feridos em estrada de Vargem Alta Crédito: Internauta

A reportagem tentou contato com a empresa responsável pelo ônibus, mas ainda não conseguiu falar com um representante da empresa. A informação é que uma equipe foi até o local.