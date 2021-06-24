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Sul do ES

Acidente com ônibus deixa feridos em estrada de Vargem Alta

Pelo menos três pessoas ficaram feridas. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (24), na ES 164
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

24 jun 2021 às 10:26

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 10:26

O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (24)
Acidente com ônibus deixa feridos em estrada de Vargem Alta Crédito: Internauta
Pelo menos três pessoas ficaram feridas em um acidente na manhã desta quinta-feira (24), na ES 164, em Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo. O acidente com um ônibus foi próximo à entrada da localidade de Taquarussu, por volta das 7h. Os dez passageiros que estavam no ônibus precisaram sair pelas janelas. O motorista é um dos feridos. 
Testemunhas contaram que o veículo, que seguia para Conceição do Castelo, deslizou no asfalto após passar por um desnível na pista e bateu em árvores que ficam às margens da estrada.  
O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (24)
Acidente com ônibus deixa feridos em estrada de Vargem Alta Crédito: Internauta
Segundo informações da Polícia Militar, além da viatura que foi para o local atender a ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para realizar o socorro das vítimas. O trânsito ficou no sistema pare e siga.
O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira (24)
Acidente com ônibus deixa feridos em estrada de Vargem Alta Crédito: Internauta
A reportagem tentou contato com a empresa responsável pelo ônibus, mas ainda não conseguiu falar com um representante da empresa. A informação é que uma equipe foi até o local.
Com a colaboração de Gustavo Ribeiro/TV Gazeta Sul

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