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Acidente de trabalho

Trabalhador morre ao ser atingido por árvore em Vargem Alta

Gilson Costa, de 53 anos, foi atingido na cabeça por um tronco de árvore, no interior do município, na manhã desta quarta-feira (23)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

23 jun 2021 às 17:09

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 17:09

Gilson Costa, de 53 anos, morreu ao ser atingido por tronco
Gilson Costa, de 53 anos, morreu ao ser atingido por tronco Crédito: Reprodução/ Redes sociais
Um homem de 53 anos que estava trabalhando na pavimentação da pista da ES 475, no interior de Vargem Alta, Região Serrana do Espírito Santo, morreu após ser atingido por um tronco de árvore, que caiu na cabeça dele, na manhã desta quarta-feira (23). Segundo informações da Polícia Militar, o trabalhador foi identificado como Gilson Costa.
O acidente aconteceu na rodovia ES 475, que liga os municípios de Vargem Alta e Castelo. A vítima trabalhava numa empresa de pavimentação do asfalto e fazia o corte de árvores, na região de Capivara, zona rural, quando foi atingida na cabeça pelo tronco de uma delas. Uma médica e uma enfermeira foram chamadas para socorrer o trabalhador, mas ele não resistiu e morreu no local. O serviço do Samu também chegou a ser chamado. 
A perícia foi acionada ao local. A Polícia Civil informou que o caso foi registrado, inicialmente, como acidente de trabalho e seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta. O local do acidente foi periciado e somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilidades.
O corpo de Gilson Costa foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que irá apontar a causa da morte. Todas as medidas legais foram adotadas e estão tramitando dentro do prazo legal.
Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER) informou, por meio de nota, que a vítima estava trabalhando no corte de algumas árvores quando foi atingido pelo tronco de uma árvore que despencou. Informou que a empresa responsável pela obra está prestando todo atendimento à família da vítima. O DER disse ainda que exige das empresas total atendimento às leis de segurança do trabalho e que a empresa terá que prestar todos os esclarecimentos sobre o acidente.

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