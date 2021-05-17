Dono de barco dá detalhes de como ocorreu naufrágio no litoral do ES

Pescadores se agarraram a destroços do barco naufragado Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Segundo o relato do pescador para a TV Gazeta, os primeiros problemas na embarcação começaram a aparecer por volta das 10h da manhã de quinta-feira. Wladeck lembra que o mar estava calmo no momento do acidente. “Nós vínhamos navegando em paz, de forma tranquila. Não era um mar forte, estava manso ainda. Do nada, deu aquele tombo embaixo do barco. Deu aquele tranco, mas olhei e não vi nada. Então, continuei 'andando'”, relatou.

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Sem perceber nada de anormal, os pescadores seguiram navegando. Mas o aparente clima de paz durou menos de cinco minutos. “Eu ouvi um barulho na casa de máquina, já era a serpentina que havia arrancado o alternador. Eu fui olhar e já estava com muita água”, lembrou.

O dono da embarcação afirma ainda que foram quase sete horas até que o barco afundasse. Durante esse tempo, ele e os outros dois colegas que foram encontrados permaneceram na embarcação. Wladeck relata que Gildazio de Jesus Santos se desesperou e deixou o barco.

"Ele pegou um galão de óleo e pulou. Não pode abandonar o barco, ele não afunda assim tão rápido. Vinte minutos depois, não vimos mais ele" Wladeck Lima da Silva - Pescador e dono da embarcação

RELEMBRE O CASO

O barco com os pescadores saiu da Colônia de Pescadores de Vitória e estava fazendo atividade de pesca havia 10 dias quando pediu por socorro, na quinta-feira. No dia do desaparecimento, a Capitania dos Portos havia informado que a embarcação chegou a comunicar sobre problemas técnicos quando estava a cerca de 18 quilômetros da Praia de Itapuã, em Vila Velha

Um pedido de socorro partiu da embarcação naufragada na quinta-feira. A Marinha afirmou que, tão logo teve notícia, acionou o serviço de busca e resgate e comunicou o incidente via rádio para toda a comunidade marítima.

"Isso foi muito importante, pois alertou todos os pescadores da área, que conseguiram localizar neste sábado (15) uma embarcação emborcada na área de Barra do Riacho. Encaminhamos uma embarcação de buscas e, duas horas depois, localizamos três sobreviventes", detalhou o capitão de Mar e Guerra da Marinha, Washington Luiz de Paula Santos.

Os três tripulantes conseguiram chegar até uma praia após se agarrarem a destroços do barco. Ao avistarem a areia, já na Reserva de Comboios, abandonaram os destroços e nadaram até terra firme. Lá, eles foram socorridos pela Capitania dos Portos. Eles foram resgatados no último sábado.

BUSCAS SEGUEM

O pescador Gildazio continua desaparecido desde o naufrágio do barco de pesca "Petrel" na costa do Espírito Santo. A família vive a angústia de não saber onde ele está e tem esperanças de reencontrá-lo com vida.

Gildazio de Jesus Santos, pescador desaparecido em naufrágio no ES Crédito: TV Gazeta