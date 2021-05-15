Família segue em busca de informações sobre pescador desaparecido

Destroços da embarcação pesqueira Petrel Crédito: Divulgação | Marinha do Brasil

Em conversa com a reportagem da TV Gazeta, a faxineira e irmã do pescador, Ana Lúcia de Jesus Santos, disse não entender o porquê de ele não ter sido encontrado: “A Marinha explicou que já apareceram três, mas até agora ele não apareceu, por que não apareceu?”, relatou, emocionada.

Ana e o filho de Gildazio foram neste sábado (20) à Capitania dos Portos , com documentos do homem que possam ajudar nas buscas. Segundo ela, o irmão trabalha como pescador há 40 anos e começou a pescar com 15 anos: "Estamos muito angustiados. Ele passava muito tempo na pesca. Ele tem 40 anos de pesca. Começou a pescar com 15 anos”, diz.

Segundo a família, apesar da experiência de 40 anos no mar, o pescador não sabe nadar: "Quando o barco afundou, ele pegou o tambor e os outros três pularam com colete e ele estava sem e afundou. A Capitania tem dois dias de busca e nada dele ainda. Foi a primeira vez que o barco afundou com ele porque nem nadar ele sabe", contou o filho, Daniel Alves dos Santos

Gildazio de Jesus Santos, pescador desaparecido em naufrágio no Espírito Santo Crédito: TV Gazeta

Os destroços da embarcação apareceram na Barra do Riacho, em Aracruz. Outros três pescadores também foram encontrados agarrados ao que sobrou do barco, mas Gildazio continua desaparecido.

A família não perde a esperança: "Eu penso dessa forma. Enquanto eu não ver, para mim está vivo. Tem vida. A esperança é a última que morre… eu preciso encontrar meu pai", relatou Daniel.

Daniel Alves dos Santos, filho de pescador que desapareceu no mar, tem esperança de encontrá-lo vivo Crédito: TV Gazeta

BUSCAS CONTINUAM

Segundo a Marinha, assim que recebeu a informação do pedido de socorro da embarcação naufragada na quinta-feira, acionou o serviço de busca e resgate e comunicou o incidente via rádio para toda a comunidade marítima.

"Isso foi muito importante, pois alertou todos os pescadores da área, que conseguiram localizar neste sábado uma embarcação emborcada na área de Barra do Riacho. Encaminhamos uma embarcação de buscas e, duas horas depois, localizamos três sobreviventes", detalhou o capitão de Mar e Guerra Washington Luiz de Paula Santos.

Segundo o capitão, as buscam continuam pelo quarto tripulante, com o auxílio de embarcações e de um helicóptero.

ENTENDA O CASO

A embarcação saiu da Colônia de Pescadores de Vitória e fazia atividade de pesca havia 10 dias, quando pediu socorro, na última quinta-feira . No dia do desaparecimento, a Capitania dos Portos informou que a embarcação comunicou problemas técnicos quando estava a aproximadamente 18 quilômetros da Praia de Itapoã, em Vila Velha.