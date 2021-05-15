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Um continua desaparecido

Vídeos mostram resgate de pescadores em Aracruz

O resgate foi feito na manhã deste sábado (15). Segundo a Capitania dos Portos, quatro homens estavam no barco e um deles continua desaparecido

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 19:12

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

15 mai 2021 às 19:12
Vídeos mostram resgate de pescadores desaparecidos em Aracruz
Vídeos mostram resgate de pescadores desaparecidos em Aracruz Crédito: Alexandre Barbosa
Vídeos feitos por um diretor da Associação de Pescadores de Barra do Riacho mostram como foi o resgate, na manhã deste sábado (15), de três tripulantes do barco que desapareceu perto da costa de Vila Velha, na última quinta-feira (13)Eles foram encontrados nas proximidades da Reserva de Comboios, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Capitania dos Portos, quatro homens estavam no barco e um deles continua desaparecido.
Os três tripulantes conseguiram chegar até uma praia após se agarrarem aos destroços do barco. Ao avistarem a areia, já em Comboios, nadaram até terra firme.
Um dos diretores da Associação Pescadores de Barra do Riacho, Alexandre Barbosa afirmou à reportagem da TV Gazeta Norte que, após chegarem, os tripulantes foram levados ao porto da comunidade. Depois, ele levou os homens para casa e ofereceu água e comida. Posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local.
O Samu encaminhou os três tripulantes a uma unidade de Saúde em Barra do Riacho. De acordo com o diretor da associação, a médica de plantão pediu exames, que foram realizados no Hospital São Camilo, em Aracruz. 
“Levamos eles para a minha casa para alimentar, hidratar, com água, com suco, com comida. A preocupação era fazer alguma coisa de imediato. Em seguida chegaram os profissionais da saúde para prestar atendimento”, contou.
A reportagem tentou entrar em contato com a unidade de saúde de Barra do Riacho, mas não foi atendida. Procurado, o Hospital São Camilo não soube afirmar se os pescadores foram recebidos no local.
No primeiro vídeo é possível ver que os pescadores utilizaram um barco para levar os tripulantes até o porto da comunidade. Confira abaixo:
Em um segundo vídeo é possível ver o Samu na frente da casa do diretor da associação de pescadores, prestando socorro aos pescadores encontrados:
Do hospital, os tripulantes agradeceram aos pescadores que ajudaram no socorro e afirmaram que estão bem.

PEÇA DO BARCO TERIA SE SOLTADO

Os pescadores relataram que uma peça da embarcação se soltou e o barco começou a ser atingido pela água, com isso, eles tiveram que abandoná-lo.
“Eles me passaram que tiveram um sufoco muito grande, quando viram que uma peça tinha se soltado e a embarcação estava afundando. Tentaram das 10h às 17h retirar água do barco, mas ele já estava pesado, o mar muito agitado, então eles abandonaram a embarcação para tentar salvar suas vidas”, disse Alexandre Barbosa à reportagem da TV Gazeta Norte.

BUSCAS CONTINUAM

Segundo a Marinha, assim que recebeu a informação do pedido de socorro da embarcação naufragada na quinta-feira, acionou o serviço de busca e resgate e comunicou o incidente via rádio para toda a comunidade marítima.
"Isso foi muito importante, pois alertou todos os pescadores da área, que conseguiram localizar neste sábado uma embarcação emborcada na área de Barra do Riacho. Encaminhamos uma embarcação de buscas e, duas horas depois, localizamos três sobreviventes", detalhou o capitão de Mar e Guerra Washington Luiz de Paula Santos.
Segundo o capitão, as buscam continuam pelo quarto tripulante, que está desaparecido.

ENTENDA O CASO

A embarcação saiu da Colônia de Pescadores de Vitória e fazia atividade de pesca havia 10 dias, quando pediu socorro, na última quinta-feira. No dia do desaparecimento, a Capitania dos Portos informou que a embarcação comunicou problemas técnicos quando estava a aproximadamente 18 quilômetros da Praia de Itapoã, em Vila Velha.
Equipes da Capitania dos Portos no Espírito Santo fizeram buscas por dois dias com duas embarcações e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do governo do Estado. O navio patrulha Macaé, do Comando da Marinha no Rio de Janeiro, também foi deslocado para procurar a embarcação pesqueira.
A Capitania dos Portos vai abrir um inquérito administrativo para apurar as causas do naufrágio. O capitão informou que o barco em que estavam os pescadores é cadastrado e legalizado.
*Com contribuição de Luiz Zardini, da TV Gazeta Norte

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