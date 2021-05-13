Barco de pesca com quatro tripulantes desaparece na costa de Vila Velha

Atualização No início das buscas, a informação era de que seis tripulantes ocupavam a embarcação, mas, segundo a Capitania dos Portos, foi descoberto neste sábado (15) que apenas quatro pessoas estavam em navegação. Três homens foram resgatados com vida. Um segue desaparecido.

Um equipe formada por embarcações da Capitania dos Portos, da Marinha e helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do Estado, fizeram buscas embarcação de pesca com quatro tripulantes desapareceu após apresentar problemas técnicos a aproximadamente 9 milhas náuticas (18km) da Praia de Itapoã, em Vila Velha.

Na mensagem, eles relataram que estaria entrando água rapidamente na embarcação, porém a comunicação foi interrompida logo em seguida.



A informação da localização foi enviada à Capitania, que acionou o Salvamar Sueste, estrutura responsável por operações de Busca e Salvamento (SAR) no mar, dando início às buscas na região.

O Comando do 1º Distrito Naval da Marinha também se deslocou para a área no Navio Patrulha (NPa) Macaé, sediado no Rio de Janeiro.