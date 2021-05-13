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Buscas no mar

Barco de pesca com quatro tripulantes desaparece na costa de Vila Velha

Duas embarcações da Capitania dos Portos, uma da Marinha e um helicóptero foram usados nas buscas

Publicado em 13 de Maio de 2021 às 20:31

Natalia Bourguignon

Natalia Bourguignon

Publicado em 

13 mai 2021 às 20:31

Atualização

15/05/2021 - 4:10
No início das buscas, a informação era de que seis tripulantes ocupavam a embarcação, mas, segundo a Capitania dos Portos, foi descoberto neste sábado (15) que apenas quatro pessoas estavam em navegação. Três homens foram resgatados com vida. Um segue desaparecido.
Um equipe formada por embarcações da Capitania dos Portos, da Marinha e helicóptero do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do Governo do Estado, fizeram buscas embarcação de pesca com quatro tripulantes desapareceu após apresentar problemas técnicos a aproximadamente 9 milhas náuticas (18km) da Praia de Itapoã, em Vila Velha.
A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) informou que o Centro de Controle de Operações do Porto de Vitória interceptou mensagem de uma estação costeira de rádio de pedido de socorro de um pesqueiro com seis tripulantes, de nome Petrel.
Na mensagem, eles relataram que estaria entrando água rapidamente na embarcação, porém a comunicação foi interrompida logo em seguida.

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A informação da localização foi enviada à Capitania, que acionou o Salvamar Sueste, estrutura  responsável por operações de Busca e Salvamento (SAR) no mar, dando início às buscas na região.
O Comando do 1º Distrito Naval da Marinha também se deslocou para a área no Navio Patrulha (NPa) Macaé, sediado no Rio de Janeiro.
Além disso, foi emitido aviso aos navegantes, dando ampla divulgação por rádio, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que navegavam em áreas próximas. 
Os destroços da embarcação foram encontrados no sábado (15), em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Três homens foram resgatados com vida. Um tripulante segue desaparecido.

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