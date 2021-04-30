Sem píer para abastecer navios, Petrobras pode demitir 100 no ES

Porto de Tubarão, onde fica a operação da Transpetro Crédito: Vale/Divulgação

Há menos de um mês do fim do contrato entre a Petrobras e a Vale que permite que a petroleira opere um píer para abastecer navios no Porto de Tubarão, ainda não se sabe qual será o futuro da operação. Caso a estatal não decida em breve por outro local para manter a atividade, os navios não terão como abastecer na costa do Espírito Santo . Além disso, o fim da atividade no porto capixaba coloca em risco cerca de 100 empregos diretos e indiretos.

Segundo fontes do setor, empresas terceirizadas contratadas pela Transpetro já enviaram à Petrobras uma lista com seis possíveis alternativas para a manutenção das atividades no Espírito Santo. Uma delas seria justamente a instalação em alguma área da Codesa.

O prazo para o fim da operação em Tubarão, porém, se encerra em 22 de maio deste ano e uma nova alternativa ainda não foi encontrada. A reportagem apurou que de fato há conversas com a Codesa, mas, questionada, a autoridade portuária ainda não se pronunciou sobre o tema.

Já a Petrobras, em nota, afirmou que vem buscando "opções tecnicamente seguras e economicamente viáveis para a manutenção do serviço de bunker (combustível marítimo) em Vitória desde que foi informada pela Vale da impossibilidade de continuar utilizando suas instalações".

A estatal informou ainda que, no momento, "está avaliando a viabilidade operacional de potenciais alternativas". A empresa, porém, não respondeu se a decisão sairá antes do fim do contrato, se pedirá mais tempo para a Vale e como ficará a situação dos trabalhadores.

A Vale, por sua vez, afirmou que a operação da Transpetro/Petrobras no local precisa acabar por questões operacionais. A mineradora lembrou que o contrato já foi ampliado em um ano e meio do período inicial para possibilitar a busca por alternativas.

Segundo o diretor do Sindicato dos Petroleiros do Espírito Santo (Sindipetro-ES), Valnísio Hoffmann, a categoria se preocupa com o fim do contrato. Ele destacou que, além do prejuízo aos trabalhadores, que serão demitidos, o fim de mais essa operação da petroleira do Espírito Santo seria um demonstrativo do desinteresse da empresa em manter atividades no Estado.

"Há cerca de cinco anos, perdemos a área de logística que ficava no TIMS (Serra) e mais de 300 trabalhadores foram demitidos. Toda essa operação foi deslocada para o Porto de Açu (Rio de Janeiro). A Petrobras parece querer esvaziar a empresa no Estado, prejudicando os capixabas. Depois de tudo que o Estado já fez, dando incentivos diversos. O sindicato tem uma preocupação muito grande com o futuro da Petrobras aqui", afirmou.

Hoffmann destacou que essa é uma operação que envolve muito dinheiro e, portanto, representa uma fonte de arrecadação para o governo estadual. Segundo números do sindicato, são comercializados cerca de R$ 14,5 milhões em combustível de navio por mês a partir do píer instalado no Porto de Tubarão. Transações essas que são taxadas, ou seja, que geram recursos sob forma de impostos.

A Petrobras fornece bunker (óleo combustível marítimo e Marine Gasoil - MGO) para embarcações atracadas nos portos de Vitória, incluindo os terminais de Tubarão, Praia Mole e Vila Velha. A operação é feita a partir de barcaças, usando o píer em Tubarão como ponto de apoio.

Como revelou a colunista Beatriz Seixas, a informação que circula nos bastidores é que a mineradora não tem interesse de continuar tendo a Petrobras como cliente pelo fato de a operação da estatal não ser realizada nas condições ideais desejadas pela Vale. Com isso, há um receio de que caso aconteça qualquer problema operacional isso respigue sobre a mineradora.

COMPETITIVIDADE

Se confirmada, a saída da operação de bunker do Estado vai frustrar também a expectativa do governo do Espírito Santo , que vinha se empenhando no último ano para promover a atividade de cabotagem na costa capixaba. A cabotagem é a navegação comercial que ocorre dentro do país.

Contudo, sem um local para abastecer na costa do Estado, os navios terão que buscar combustível no Rio de Janeiro, o que pode tornar o frete marítimo para o Espírito Santo mais caro e até reduzir a movimentação nos portos capixabas.