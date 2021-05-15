Pescadores desaparecidos há dois dias são localizados em Aracruz

Pescadores se agarraram a destroços do barco naufragado Crédito: Reprodução/ Redes sociais

No início das buscas, a informação era de que seis tripulantes ocupavam a embarcação, mas, segundo a Capitania dos Portos, foi descoberto neste sábado que apenas quatro pessoas estavam em navegação.

O barco com os pescadores saiu da Colônia de Pescadores de Vitória e estava fazendo atividade de pesca havia 10 dias quando pediu por socorro, na quinta-feira. No dia do desaparecimento, a Capitania dos Portos havia informado que a embarcação chegou a comunicar sobre problemas técnicos quando estava a aproximadamente 18 quilômetros da Praia de Itapoã, em Vila Velha.

Um pedido de socorro partu da embarcação naufragada na quinta-feira (13). A Marinha afirma que, tão logo teve notícia, acionou o serviço de busca e resgate e comunicou o incidente via rádio para toda a comunidade marítima. "Isso foi muito importante, pois alertou todos os pescadores da área, que conseguiram localizar neste sábado (15) uma embarcação emborcada na área de Barra do Riacho. Encaminhamos uma embarcação de buscas e, duas horas depois, localizamos três sobreviventes", detalhou o capitão de Mar e Guerra da Marinha, Washington Luiz de Paula Santos.

Os três tripulantes conseguiram chegar até uma praia após se agarrarem a destroços do barco. Ao avistarem a areia, já na Reserva de Comboios, abandonaram os destroços e nadaram até terra firme. Lá eles foram socorridos pela Capitania dos Portos e encaminhados a um hospital.

"É uma área deserta e de difícil acesso, e os pescadores estão um pouco debilitados. Durante todo esse tempo, nos preocupamos em manter contato com as famílias. As buscam continuam pelo quarto tripulante que está desaparecido", completou o capitão.

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SEGURANÇA

A Capitania dos Portos abrirá um inquérito administrativo para apurar as causas do naufrágio. O capitão informou que o barco em que estavam os pescadores é cadastrado e legalizado.

Washington Santos chamou a atenção para a importância dos acessórios de sobrevivência em embarcações. "Orientamos todos sobre a importância de se usar o colete e ter os acessórios de sobrevivência à mão. Isso possibilita que a pessoa tenha mais condições de suportar as condições adversas", ressaltou.

Quem tiver informações que ajudem a Capitania a localizar o quarto pescador pode entrar em contato pelo telefone 185 (número para emergências marítimas e pedidos de auxílio).

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BUSCAS

Equipes da Capitania dos Portos no Espírito Santo (CPES) fizeram buscas por dois dias com duas embarcações e uma aeronave do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do governo do Espírito Santo.