Helicóptero e embarcações são usados nas buscas a pescadores em Vila Velha

Navio-patrulha e aeronave estão sendo utilizados nas buscas Crédito: Divulgação / Marinha do Brasil

Segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo, a ocorrência chegou no fim da manhã dessa quinta-feira (13). A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) informou que o Centro de Controle de Operações do Porto de Vitória interceptou mensagem de uma estação costeira de rádio de pedido de socorro de um pesqueiro com seis tripulantes, de nome Petrel.

Na mensagem, eles relataram que estaria entrando água rapidamente na embarcação, porém a comunicação foi interrompida logo em seguida. A informação da localização foi enviada à Capitania, que acionou o Salvamar Sueste, estrutura responsável por operações de Busca e Salvamento (SAR) no mar, dando início as buscas na região.

Foram enviadas equipes a bordo de duas embarcações da Capitania dos Portos, com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do governo do Estado.

O Comando do 1º Distrito Naval da Marinha também se deslocou para a área no Navio Patrulha (NPa) Macaé, sediado no Rio de Janeiro. Além disso, foi emitido aviso aos navegantes, dando ampla divulgação por rádio, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que navegavam em áreas próximas.