PRF recupera celulares roubados e moto com placa adulterada na Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES) recuperou quatro celulares roubados e uma moto com placa adulterada na noite desta quinta-feira (13), na BR 101, na Serra.
Segundo a corporação, agentes da PRF realizavam fiscalização na BR 101 e, nas proximidades do km 251, avistaram uma motocicleta Honda/CG Titan com dois ocupantes. Os policiais deram ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e iniciou uma fuga.
A PRF iniciou uma perseguição e, depois de alguns quilômetros de acompanhamento tático, a moto foi interceptada. Durante as buscas, foram encontrados quatro telefones celulares e um relógio de pulso. No decorrer da abordagem, um dos celulares tocou e, ao ser atendido, a pessoa se identificou como proprietária do aparelho, informando que este teria sido roubado minutos antes da ligação.
Após vistorias nos elementos de identificação da moto, foi notado que a placa aparente estava adulterada com afixação de fita adesiva, alterando a grafia dos números. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia Regional da Serra.