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Retiro Saudoso

Mulher é presa após dar chineladas na filha de 10 meses em Cariacica

A mãe da mulher, avó da criança, foi quem fez a denúncia para a polícia. Mulher já havia sido presa em 2019, depois de abandonar filho em terminal

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 10:13

Daniela Carla

Daniela Carla

Publicado em 

14 mai 2021 às 10:13
Mulher foi presa depois de agredir a filha de 10 meses, em Cariacica
Mulher foi presa depois de agredir a filha de 10 meses, em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher, de 29 anos, foi presa na madrugada desta sexta-feira (14), depois de agredir a filha de apenas 10 meses, no Bairro Retiro Saudoso, em Cariacica. A denúncia de agressão foi feita pela avó materna da criança. A mãe tem histórico de agressão contra outro filho.
A avó da criança ligou para a Polícia Militar depois que a mãe começou a bater na filha com um chinelo. A mulher chegou a pegar a bebê no colo enquanto segurava uma faca e fazia ameaças. Quando a polícia chegou, ela confessou as agressões e alegou que enfrenta problemas financeiros.
Levada para a delegacia, a mulher foi autuada pelo crime de lesão corporal e encaminhada para um presídio.

HISTÓRICO DE AGRESSÕES

Essa não é a primeira vez que a mulher é presa. Em 2019, ela abandonou o filho, de 8 anos, no Terminal de Itacibá, em Cariacica. Na época ela justificou a atitude dizendo que "estava cansada da criança".
Várias pessoas viram quando a mãe entrou em um coletivo com um outro filho, de 10 anos, e largou a criança de 8 anos para trás. Depois de ouvir os gritos do menino, o motorista parou o ônibus e esperou a chegada da polícia.  O menino contou para a polícia que apanhava da mãe com frequência e que a ela dizia que ele tinha que morrer. Nessa época, a mãe também foi presa, foi autuada por abandono de incapaz e foi levada para a delegacia.
Com informações da TV Gazeta.

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