Mulher é presa após dar chineladas na filha de 10 meses em Cariacica

Uma mulher, de 29 anos, foi presa na madrugada desta sexta-feira (14), depois de agredir a filha de apenas 10 meses, no Bairro Retiro Saudoso, em Cariacica. A denúncia de agressão foi feita pela avó materna da criança. A mãe tem histórico de agressão contra outro filho.

Várias pessoas viram quando a mãe entrou em um coletivo com um outro filho, de 10 anos, e largou a criança de 8 anos para trás. Depois de ouvir os gritos do menino, o motorista parou o ônibus e esperou a chegada da polícia. O menino contou para a polícia que apanhava da mãe com frequência e que a ela dizia que ele tinha que morrer. Nessa época, a mãe também foi presa, foi autuada por abandono de incapaz e foi levada para a delegacia.