Mãe abandona filho em terminal de Cariacica: "Me cansei dele"

Era por volta das 19 horas, quando a Polícia Militar foi acionada. Um segurança que trabalha no terminal contou à polícia que viu quando a mãe embarcou em um ônibus, com o filho de 10 anos, deixando a outra criança de oito anos para trás. Diante da situação, o profissional pediu ao motorista que parasse o veículo para a mulher descer.
A criança chorava muito e estava com frio, já que estava sem camiseta, pois a mãe pediu para que ele tirasse e desse para o outro filho não passar frio.
Questionada por qual motivo ela abandonou a criança, a mãe disse que se cansou do filho e que iria deixá-lo no terminal, "que depois pegaria ele no Conselho Tutelar ou o encontraria morto".
RELATO DE MAUS-TRATOS
À Polícia Civil, a criança contou que a mãe sempre o agride e diz palavras como: "Você precisa morrer, desgraça". Ele chegou a dizer que a mulher usa mangueira e pedaços de madeira para agredi-lo.
Devido aos maus-tratos, o menino disse que não sente amor pela mãe e comemorou ao descobrir que dormiria seguro na delegacia, longe da mulher.
PRISÃO
A mulher estava visivelmente embriagada, com dificuldade em ficar em pé. Na delegacia, ela chegou a instruir o filho sobre o que ele iria dizer aos policiais, falando pra ele informar que havia entrado dentro do coletivo.
A mulher foi detida e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. Ela foi autuada pelo crime de abandono de incapaz. Já os filhos foram levados ao Conselho Tutelar.