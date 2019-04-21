Mãe abandona filho em terminal de Cariacica: "Me cansei dele"

Itacibá, em Cariacica, na noite da última sexta-feira (19). Se cansou de cuidar do filho. Essa foi a justificativa de uma mãe, de 26 anos, que abandonou uma criança de 8 anos, no Terminal de, em, na noite da última sexta-feira (19).

Polícia Militar foi acionada. Um segurança que trabalha no terminal contou à polícia que viu quando a mãe embarcou em um ônibus, com o filho de 10 anos, deixando a outra criança de oito anos para trás. Diante da situação, o profissional pediu ao motorista que parasse o veículo para a mulher descer. Era por volta das 19 horas, quando afoi acionada. Um segurança que trabalha no terminal contou à polícia que viu quando a mãe embarcou em um ônibus, com o filho de 10 anos, deixando a outra criança de oito anos para trás. Diante da situação, o profissional pediu ao motorista que parasse o veículo para a mulher descer.

A criança chorava muito e estava com frio, já que estava sem camiseta, pois a mãe pediu para que ele tirasse e desse para o outro filho não passar frio.

Questionada por qual motivo ela abandonou a criança, a mãe disse que se cansou do filho e que iria deixá-lo no terminal, "que depois pegaria ele no Conselho Tutelar ou o encontraria morto".

RELATO DE MAUS-TRATOS

Polícia Civil, a criança contou que a mãe sempre o agride e diz palavras como: "Você precisa morrer, desgraça". Ele chegou a dizer que a mulher usa mangueira e pedaços de madeira para agredi-lo. , a criança contou que a mãe sempre o agride e diz palavras como: "Você precisa morrer, desgraça". Ele chegou a dizer que a mulher usa mangueira e pedaços de madeira para agredi-lo.

Devido aos maus-tratos, o menino disse que não sente amor pela mãe e comemorou ao descobrir que dormiria seguro na delegacia, longe da mulher.

PRISÃO

A mulher estava visivelmente embriagada, com dificuldade em ficar em pé. Na delegacia, ela chegou a instruir o filho sobre o que ele iria dizer aos policiais, falando pra ele informar que havia entrado dentro do coletivo.