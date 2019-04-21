Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Mãe abandona filho em terminal de Cariacica: "Me cansei dele"

À polícia, menino diz ser vítima de maus-tratos e comemorou ao descobrir que dormiria na delegacia porque "estaria seguro e longe da mulher"

Publicado em 20 de Abril de 2019 às 23:08

Publicado em 

20 abr 2019 às 23:08
Se cansou de cuidar do filho. Essa foi a justificativa de uma mãe, de 26 anos, que abandonou uma criança de 8 anos, no Terminal de Itacibá, em Cariacica, na noite da última sexta-feira (19).
> Morador de rua agredido até a morte em Vila Velha é identificado
Era por volta das 19 horas, quando a Polícia Militar foi acionada. Um segurança que trabalha no terminal contou à polícia que viu quando a mãe embarcou em um ônibus, com o filho de 10 anos, deixando a outra criança de oito anos para trás. Diante da situação, o profissional pediu ao motorista que parasse o veículo para a mulher descer.
A criança chorava muito e estava com frio, já que estava sem camiseta, pois a mãe pediu para que ele tirasse e desse para o outro filho não passar frio.
Questionada por qual motivo ela abandonou a criança, a mãe disse que se cansou do filho e que iria deixá-lo no terminal, "que depois pegaria ele no Conselho Tutelar ou o encontraria morto".
RELATO DE MAUS-TRATOS
À Polícia Civil, a criança contou que a mãe sempre o agride e diz palavras como: "Você precisa morrer, desgraça". Ele chegou a dizer que a mulher usa mangueira e pedaços de madeira para agredi-lo. 
Devido aos maus-tratos, o menino disse que não sente amor pela mãe e comemorou ao descobrir que dormiria seguro na delegacia, longe da mulher.
PRISÃO
A mulher estava visivelmente embriagada, com dificuldade em ficar em pé. Na delegacia, ela chegou a instruir o filho sobre o que ele iria dizer aos policiais, falando pra ele informar que havia entrado dentro do coletivo.
A mulher foi detida e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica. Ela foi autuada pelo crime de abandono de incapaz. Já os filhos foram levados ao Conselho Tutelar.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

abandono Cariacica itaciba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados