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Sumiu em Vila Velha

Barco de pesca com quatro tripulantes segue desaparecido no ES

Helicóptero do Notaer  auxiliou a Capitania dos Portos nas buscas pela embarcação Pretel, que desapareceu em Vila Velha

Publicado em 14 de Maio de 2021 às 16:54

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

14 mai 2021 às 16:54
Buscas do Notaer por embarcação desaparecida em Vila Velha foram encerradas nesta sexta (14)
Buscas do Notaer por embarcação desaparecida em Vila Velha foram encerradas nesta sexta (14) Crédito: Divulgação/Notaer

Atualização

15/05/2021 - 2:43
No início das buscas, a informação era de que seis tripulantes ocupavam a embarcação, mas, segundo a Capitania dos Portos, foi descoberto neste sábado que apenas quatro pessoas estavam em navegação. Três homens foram resgatados com vida. Um segue desaparecido.
O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Casa Militar (Notaer), do governo do Estado, encerrou na tarde desta sexta-feira (14) as buscas pela embarcação de pesca com quatro tripulantes que desapareceu na costa de Vila Velha na quinta-feira (13). A expectativa é que os trabalhos sejam retomados no sábado (15).
O Capitão Pablo, do Notaer, explicou que a tripulação do helicóptero estava com os equipamentos necessários para o resgate e salvamento das pessoas desaparecidas. A embarcação, porém, não foi localizada durante o sobrevoo pelas áreas indicadas pela Capitania dos Portos. 
A Marinha informou que as buscas pela água continuam, dependendo apenas de visibilidade e das correntes. O Navio-Patrulha Macaé permanece ativo durante a noite, segundo o órgão. Já as embarcações da Capitania dos Portos retomam os trabalhos assim que o sol nascer.

RELEMBRE O CASO

Uma embarcação de pesca desapareceu após apresentar problemas técnicos a aproximadamente 9 milhas náuticas (18km) da Praia de Itapuã, em Vila Velha. Segundo a Capitania dos Portos do Espírito Santo, a ocorrência chegou no fim da manhã desta quinta-feira (13).
A Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) informou que o Centro de Controle de Operações do Porto de Vitória interceptou mensagem de uma estação costeira de rádio de pedido de socorro de um pesqueiro, de nome Pretel.
Na mensagem, eles relataram que estaria entrando água rapidamente na embarcação, porém a comunicação foi interrompida logo em seguida. A informação da localização foi enviada à Capitania, que acionou o Salvamar Sueste, estrutura responsável por operações de Busca e Salvamento (SAR) no mar, dando início as buscas na região.
Navio-Patrulha “Macaé” durante operação de buscas. Embarcação fez o recolhimento e traslado do quinto corpo encontrado
Navio-Patrulha “Macaé” durante operação de buscas. Embarcação fez o recolhimento e traslado do quinto corpo encontrado Crédito: Divulgação / Marinha do Brasil
Foram enviadas equipes a bordo de duas embarcações da Capitania dos Portos, com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), do governo do Estado.
O Comando do 1º Distrito Naval da Marinha também se deslocou para a área no Navio Patrulha (NPa) Macaé, sediado no Rio de Janeiro. Além disso, foi emitido aviso aos navegantes, dando ampla divulgação por rádio, com o objetivo de alertar e solicitar apoio a todas as embarcações que navegavam em áreas próximas.
Os destroços da embarcação foram encontrados no sábado (15), em Aracruz, Norte do Espírito Santo. Três homens foram resgatados com vida. Um tripulante segue desaparecido.

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Atualização

15/05/2021 - 2:43
As primeiras informações passadas pela Capitania dos Portos, na última quinta-feira (13), indicavam que seis pessoas estavam no barco. No sábado (15), no entanto, foi descoberto que na verdade a embarcação tinha quatro tripulantes.

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