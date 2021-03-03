Museu do Pescador recebe exposição 'Água para tudo que é lado'

Imagem que compõe a mostra "Água para tudo que é lado", no Museu do Pescador, em Vitória Crédito: Queila Sales da Silva Rodrigues

O Museu do Pescador recebe uma nova exposição nesta quarta-feira (3). Trata-se de "Água Para Tudo Que É Lado", mostra com 26 fotos feitas durante os últimos seis meses, na Ilha das Caieiras, mesmo bairro onde o espaço de arte está localizado na Capital capixaba.

Quem assina as fotografias da mostra coletiva são os alunos do Circuito Cultural de Vitória.A coordenação do trabalho ficou por conta da artista plástica e instrutora de fotografia Ariane Piñeiro, que mobilizou os alunos concluintes do curso no último semestre de 2020.

A inspiração para as imagens foi o poema "Nesta Pedra", de Paulo Leminski. "Chamamos esses alunos de amantes da fotografia ou foto 'amadores'. O objetivo foi dar a eles um motivo para exercitar o conteúdo visto em aula, provocar o aprimoramento do olhar fotográfico lançado ao mundo e praticar a sensibilidade ao compor, observando a harmonia entre as formas", disse Ariane.

"Ao buscar inspiração no poema e levar para o campo imagético (formas, contrastes e texturas), surge, do encontro entre o poema e a subjetividade de cada um, essa novidade, que é a exposição 'Água pra tudo que é lado'", concluiu a artista plástica.

Exposição "Água para tudo que é lado", do Museu do Pescador

HORÁRIOS E CUIDADOS

A mostra "Água Para Tudo Que É Lado" fica em cartaz até o dia 21 de março. Vale lembrar que o Museu do Pescador funciona de terça a sexta-feira, das 10h às 18h, e nos finais de semana, das 12h às 16h.

Não é necessário realizar o agendamento prévio para visitação. Porém, o local comporta o número máximo de seis pessoas por vez e o uso da máscara em seu interior é obrigatório, bem como a utilização de álcool em gel.

*Com informações da Prefeitura de Vitória

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