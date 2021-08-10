Concurso público da PRF é suspenso após ação sobre cotas raciais

Concurso da PRF está suspenso temporariamente Crédito: PRF / Divulgação

concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) está temporariamente suspenso após a Justiça acatar pedido do Ministério Público Federal ( MPF ) para o uso correto das cotas raciais. A decisão é do juiz da 3ª Vara Federal de Sergipe, Edmilson da Silva Pimenta.

O MPF argumentou na ação que a União e o Cebraspe estariam desrespeitando a Lei de Cotas, pois computaram no número de correções das provas discursivas das cotas raciais somente os candidatos que tiveram nota o suficiente para estarem dentro das vagas da ampla concorrência.

A suspensão deve durar até que a banca regularize a situação da reserva de vagas. Além disso, o magistrado determinou que seja realizada a correção das provas discursivas dos candidatos autodeclarados negros aprovados e classificados dentro das vagas reservadas, conforme o limite previsto no edital. A PRF e o Cebraspe têm 72 horas para se manifestar sobre a decisão.

O edital com o resultado provisório na avaliação de saúde, na avaliação biopsicossocial, na avaliação de títulos e no procedimento de heteroidentificação estava previsto para ser publicado no site da organizadora nesta quarta-feira (11).