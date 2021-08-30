AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Destino turístico no ES

Rodovia entre Matilde e Carolina será pavimentada em Alfredo Chaves

Anúncio foi feito pelo governo do Estado. A obra vai contemplar 3,7 quilômetros do trecho da ES 383. Prazo para conclusão é de 420 dias

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 08:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2021 às 08:02
Data: 16/10/2015 - ES - Alfredo Chaves - Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde em 2012 - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde  Crédito: Fernando Madeira
Moradores e turistas de Alfredo Chaves poderão aproveitar com mais segurança um trecho importante para o município. Isso porque o governo do Estado autorizou o início das obras de pavimentação da rodovia ES 383, entre os distritos de Matilde e Carolina. A obra vai contemplar 3,7 quilômetros de extensão da via com um investimento de R$ 5,8 milhões. O prazo para conclusão é de 420 dias.
As intervenções fazem parte do programa Caminhos do Campo, da Secretaria de Estado da Agricultura. Segundo o governador Renato Casagrande, que esteve na solenidade de autorização do início das obras, neste domingo (29), o trabalho é uma demanda antiga dos moradores da região.
“Estamos iniciando a pavimentação de mais um trecho do Caminhos do Campo, agora ligando as comunidades de Matilde, que é muito visitada em Alfredo Chaves, até Carolina. Essa obra é um desejo antigo dos moradores dessas localidades. São quase quatro quilômetros de pavimentação pra gente poder melhorar aqui o atendimento ao agricultor, favorecer o turismo e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou o governador.
O secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto, destacou a importância da obra para o fomento da região. “Nosso intuito é promover a melhoria na qualidade de vida da população, garantindo o desenvolvimento econômico e sustentável, proporcionando melhoria na mobilidade, melhorando as condições de trafegabilidade para os diversos tipos de veículos que por ela circularem, de forma a garantir condições boas de tráfego com segurança e conforto aos usuários, bem como fortalecendo a infraestrutura rural da região”, declarou.
A vice-governadora Jacqueline Moraes também participou da solenidade. “É uma alegria estar aqui nesta região, dando sequência aos investimentos programados pelo governo do Estado. Temos a certeza de que o trabalho transforma a vida das pessoas. Não são apenas as obras, mas também ações para melhoria da prestação do serviço para a população”, disse.
Além da autorização para o início das obras na rodovia, foi anunciada a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e da construção de uma ciclovia na entrada da cidade de Alfredo Chaves.
Rodovia entre Matilde e Carolina será pavimentada em Alfredo Chaves

Veja Também

Vídeo: bombeiros salvam cadela em local de difícil acesso em Alfredo Chaves

De suspensos ao tradicional: veja onde colher morangos na Região Serrana do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alfredo Chaves Espírito Santo Turismo no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Convenção partidária do Podemos define quatro nomes para indicar para ser vice-governador de Ricardo Ferraço
Podemos entra na disputa para emplacar vice na chapa de Ricardo Ferraço
Imagem de destaque
Trump impõe tarifa de 50% sobre produtos do Canadá às vésperas de taxas entrarem em vigor contra o Brasil
Mata da Praia vista da Orla de Camburi
Vitória define regras para atividades esportivas nas praias

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados