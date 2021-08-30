Rodovia entre Matilde e Carolina será pavimentada em Alfredo Chaves

Cachoeira Engenheiro Reeve, em Matilde Crédito: Fernando Madeira

Moradores e turistas de Alfredo Chaves poderão aproveitar com mais segurança um trecho importante para o município. Isso porque o governo do Estado autorizou o início das obras de pavimentação da rodovia ES 383, entre os distritos de Matilde e Carolina. A obra vai contemplar 3,7 quilômetros de extensão da via com um investimento de R$ 5,8 milhões. O prazo para conclusão é de 420 dias.

As intervenções fazem parte do programa Caminhos do Campo, da Secretaria de Estado da Agricultura. Segundo o governador Renato Casagrande, que esteve na solenidade de autorização do início das obras, neste domingo (29), o trabalho é uma demanda antiga dos moradores da região.

“Estamos iniciando a pavimentação de mais um trecho do Caminhos do Campo, agora ligando as comunidades de Matilde, que é muito visitada em Alfredo Chaves, até Carolina. Essa obra é um desejo antigo dos moradores dessas localidades. São quase quatro quilômetros de pavimentação pra gente poder melhorar aqui o atendimento ao agricultor, favorecer o turismo e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, afirmou o governador.

O secretário de Estado da Agricultura, Paulo Foletto, destacou a importância da obra para o fomento da região. “Nosso intuito é promover a melhoria na qualidade de vida da população, garantindo o desenvolvimento econômico e sustentável, proporcionando melhoria na mobilidade, melhorando as condições de trafegabilidade para os diversos tipos de veículos que por ela circularem, de forma a garantir condições boas de tráfego com segurança e conforto aos usuários, bem como fortalecendo a infraestrutura rural da região”, declarou.

A vice-governadora Jacqueline Moraes também participou da solenidade. “É uma alegria estar aqui nesta região, dando sequência aos investimentos programados pelo governo do Estado. Temos a certeza de que o trabalho transforma a vida das pessoas. Não são apenas as obras, mas também ações para melhoria da prestação do serviço para a população”, disse.

Além da autorização para o início das obras na rodovia, foi anunciada a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e da construção de uma ciclovia na entrada da cidade de Alfredo Chaves.