De suspensos ao tradicional: veja onde colher morangos na Região Serrana do ES

O turista tem a possibilidade de comprar o morango, escolhendo a fruto ainda no pé Crédito: @produtosgagno

Como a programação tem atraído cada vez mais pessoas, principalmente famílias com crianças, os produtores de morango estão ampliando as opções de serviços e a estrutura para receber os visitantes. Em algumas propriedades, obras estão sendo realizadas para que o turista tenha outras experiências, como opções de lanches, sobremesas, café e produtos caseiros.

Em algumas propriedades os morangos são plantados de forma suspensa e a colheita é feita em pé Crédito: @morangos_filete

A forma do plantio do morango também varia entre as lavouras, e é possível encontrar os pés de morango suspensos. O visitante não precisa abaixar para colher os frutos no chão.

Os produtores também se organizam para que a colheita possa acontecer durante todo o ano, ou na maior parte dos meses. Em alguns casos, o morango é plantado dentro de estufas, em escalas preparadas para futificar em épocas diferentes.

Os produtores organizam o plantio para ter frutos o ano todo ou em boa parte dele Crédito: @produtosgagno

OPÇÕES DE LUGARES PARA COLHER MORANGO

Morangos orgânicos do Sítio Pereiras Crédito: @sitio.pedreiras

SÍTIO PEDREIRAS

Morangos orgânicos

Funciona todos os dias das 9h às 18h

Valor do morango: R$ 8,00 a caixa de plástico

Colheita de abril até dezembro

Endereço: Rota do Carmo, a 2 quilômetros da BR 262, em Pedra Azul, Domingos Martins.

Telefone: (27) 99830-8805 / Instagram: @sitio.pedreiras

O local tem uma escultura de um morango gigante e também tem amora para colher. Nos fins de semana tem um bistrô com sobremesas, café, produtos caseiros e de decoração. Está em obras para ampliar a estrutura.

No Sítio Morango Gagno a orientação é que o visitante agende a colheita Crédito: @produtosgagno

SÍTIO MORANGO GAGNO

Morangos livre de agrotóxico

Funciona aos sábados e aos domingos a partir das 12h e feriados o dia todo

Valor do morango: R$ 18 kg

Colheita o ano todo, mas é recomendado agendar para não correr o risco de chegarem muitas pessoas ao mesmo tempo e não ter fruto para todos.

Endereço: Rodovia dos Produtores, próximo ao Centro do distrito de Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 99886-0018 / Instagram: @produtosgagno

O local tem loja de produtos caseiros, sobremesa de morango e espaço para atender o cliente.

No sítio Morangos Filete, a espécie de morango é importada da Espanha Crédito: @morangos_filete

MORANGOS FILETE

Morangos importados da Espanha - sem agrotóxicos

Funciona todos os dias das 07h às 17h

Valor do morango: R$ 22,00 kg

Colheita o ano todo - pés suspensos

Endereço: BR 262, km 102, Avenida Tapera, em Venda Nova do Imigrante

Telefone: (27) 99720-5360 e (28) 99944-5007 / Instagram: @morangos_filete

O local tem uma loja com produtos artesanais, como geleia e doce de leite.