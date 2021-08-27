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De suspensos ao tradicional: veja onde colher morangos na Região Serrana do ES

Propriedades rurais em Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins recebem turistas para colher e comprar morangos. Aproveite o fim de semana

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 09:32

Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

27 ago 2021 às 09:32
Propriedades rurais em Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins recebem turistas para colher e comprar morangos
O turista tem a possibilidade de comprar o morango, escolhendo a fruto ainda no pé Crédito: @produtosgagno
Região Serrana do Espírito Santo é um dos destinos preferidos de quem quer passear durante o inverno capixaba. Neste clima de friozinho, um programa caiu no gosto dos turistas: a colheita de morango em propriedades rurais. Em Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins, o turista tem a possibilidade de comprar o morango, escolhendo a fruta ainda no pé.
Como a programação tem atraído cada vez mais pessoas, principalmente famílias com crianças, os produtores de morango estão ampliando as opções de serviços e a estrutura para receber os visitantes. Em algumas propriedades, obras estão sendo realizadas para que o turista tenha outras experiências, como opções de lanches, sobremesas, café e produtos caseiros.
Propriedades rurais em Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins recebem turistas para colher e comprar morangos
Em algumas propriedades os morangos são plantados de forma suspensa e a colheita é feita em pé Crédito: @morangos_filete
A forma do plantio do morango também varia entre as lavouras, e é possível encontrar os pés de morango suspensos. O visitante não precisa abaixar para colher os frutos no chão.
Os produtores também se organizam para que a colheita possa acontecer durante todo o ano, ou na maior parte dos meses. Em alguns casos, o morango é plantado dentro de estufas, em escalas preparadas para futificar em épocas diferentes.
Propriedades rurais em Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins recebem turistas para colher e comprar morangos
Os produtores organizam o plantio para ter frutos o ano todo ou em boa parte dele Crédito: @produtosgagno
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o morango é uma das frutas vermelhas de maior importância socioeconômica para a Região Serrana do Estado e as temperaturas amenas favorecem o cultivo do fruto. Além de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá e Afonso Cláudio são considerados como a região do Polo de Morango no Espírito Santo.

OPÇÕES DE LUGARES PARA COLHER MORANGO

Propriedades rurais em Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins recebem turistas para colher e comprar morangos
Morangos orgânicos do Sítio Pereiras Crédito: @sitio.pedreiras
  • SÍTIO PEDREIRAS
  • Morangos orgânicos
  • Funciona todos os dias das 9h às 18h
  • Valor do morango: R$ 8,00 a caixa de plástico
  • Colheita de abril até dezembro
  • Endereço: Rota do Carmo, a 2 quilômetros da BR 262, em Pedra Azul, Domingos Martins.
  • Telefone: (27) 99830-8805 / Instagram: @sitio.pedreiras
  • O local tem uma escultura de um morango gigante e também tem amora para colher. Nos fins de semana tem um bistrô com sobremesas, café, produtos caseiros e de decoração. Está em obras para ampliar a estrutura.
Propriedades rurais em Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins recebem turistas para colher e comprar morangos
No Sítio Morango Gagno a orientação é que o visitante agende a colheita Crédito: @produtosgagno
  • SÍTIO MORANGO GAGNO
  • Morangos livre de agrotóxico
  • Funciona aos sábados e aos domingos a partir das 12h e feriados o dia todo
  • Valor do morango: R$ 18 kg
  • Colheita o ano todo, mas é recomendado agendar para não correr o risco de chegarem muitas pessoas ao mesmo tempo e não ter fruto para todos.
  • Endereço: Rodovia dos Produtores, próximo ao Centro do distrito de Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante
  • Telefone: (28) 99886-0018 / Instagram: @produtosgagno
  • O local tem loja de produtos caseiros, sobremesa de morango e espaço para atender o cliente.
Propriedades rurais em Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins recebem turistas para colher e comprar morangos
No sítio Morangos Filete, a espécie de morango é importada da Espanha Crédito: @morangos_filete
  • MORANGOS FILETE
  • Morangos importados da Espanha - sem agrotóxicos
  • Funciona todos os dias das 07h às 17h
  • Valor do morango: R$ 22,00 kg
  • Colheita o ano todo - pés suspensos
  • Endereço: BR 262, km 102, Avenida Tapera, em Venda Nova do Imigrante
  • Telefone: (27) 99720-5360 e (28) 99944-5007 / Instagram: @morangos_filete
  • O local tem uma loja com produtos artesanais, como geleia e doce de leite.

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