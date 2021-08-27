De suspensos ao tradicional: veja onde colher morangos na Região Serrana do ES

A Região Serrana do Espírito Santo é um dos destinos preferidos de quem quer passear durante o inverno capixaba. Neste clima de friozinho, um programa caiu no gosto dos turistas: a colheita de morango em propriedades rurais. Em Venda Nova do Imigrante e Domingos Martins, o turista tem a possibilidade de comprar o morango, escolhendo a fruta ainda no pé.
Como a programação tem atraído cada vez mais pessoas, principalmente famílias com crianças, os produtores de morango estão ampliando as opções de serviços e a estrutura para receber os visitantes. Em algumas propriedades, obras estão sendo realizadas para que o turista tenha outras experiências, como opções de lanches, sobremesas, café e produtos caseiros.
A forma do plantio do morango também varia entre as lavouras, e é possível encontrar os pés de morango suspensos. O visitante não precisa abaixar para colher os frutos no chão.
Os produtores também se organizam para que a colheita possa acontecer durante todo o ano, ou na maior parte dos meses. Em alguns casos, o morango é plantado dentro de estufas, em escalas preparadas para futificar em épocas diferentes.
Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o morango é uma das frutas vermelhas de maior importância socioeconômica para a Região Serrana do Estado e as temperaturas amenas favorecem o cultivo do fruto. Além de Domingos Martins e Venda Nova do Imigrante, Santa Maria de Jetibá e Afonso Cláudio são considerados como a região do Polo de Morango no Espírito Santo.
OPÇÕES DE LUGARES PARA COLHER MORANGO
- SÍTIO PEDREIRAS
- Morangos orgânicos
- Funciona todos os dias das 9h às 18h
- Valor do morango: R$ 8,00 a caixa de plástico
- Colheita de abril até dezembro
- Endereço: Rota do Carmo, a 2 quilômetros da BR 262, em Pedra Azul, Domingos Martins.
- Telefone: (27) 99830-8805 / Instagram: @sitio.pedreiras
- O local tem uma escultura de um morango gigante e também tem amora para colher. Nos fins de semana tem um bistrô com sobremesas, café, produtos caseiros e de decoração. Está em obras para ampliar a estrutura.
- SÍTIO MORANGO GAGNO
- Morangos livre de agrotóxico
- Funciona aos sábados e aos domingos a partir das 12h e feriados o dia todo
- Valor do morango: R$ 18 kg
- Colheita o ano todo, mas é recomendado agendar para não correr o risco de chegarem muitas pessoas ao mesmo tempo e não ter fruto para todos.
- Endereço: Rodovia dos Produtores, próximo ao Centro do distrito de Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante
- Telefone: (28) 99886-0018 / Instagram: @produtosgagno
- O local tem loja de produtos caseiros, sobremesa de morango e espaço para atender o cliente.
- MORANGOS FILETE
- Morangos importados da Espanha - sem agrotóxicos
- Funciona todos os dias das 07h às 17h
- Valor do morango: R$ 22,00 kg
- Colheita o ano todo - pés suspensos
- Endereço: BR 262, km 102, Avenida Tapera, em Venda Nova do Imigrante
- Telefone: (27) 99720-5360 e (28) 99944-5007 / Instagram: @morangos_filete
- O local tem uma loja com produtos artesanais, como geleia e doce de leite.