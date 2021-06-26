Vídeo: bombeiros salvam cadela em local de difícil acesso em Alfredo Chaves

Uma cadela foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após ficar duas semanas em um local de difícil acesso na localidade de Carolina, Alfredo Chaves, na Região Serrana do Espírito Santo. Nina estava em uma laje de pedras em um local íngreme e não conseguia sair. Após várias horas para chegar ao local, os militares conseguiram retirar o animal.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o trabalho começou na manhã da última quinta-feira (24) e somente terminou à noite. Com o apoio dos moradores, eles caminharam por mais de uma hora em mata densa, de terreno íngreme e bastante acidentado para chegar até o animal, em uma parede de pedra de aproximadamente 10 metros.
Os moradores contaram que Nina estava há 2 semanas desaparecida e há aproximadamente a 10 dias os vizinhos perceberam os latidos do animal naquela direção. Em vídeos, feitos pelos militares no resgate do animal é possível ver a descida dos bombeiros com a cadela em meio a mata.
A cadela estava bastante fraca e não ofereceu resistência. De acordo com os bombeiros, no retorno foram 40 minutos de caminhada até o ponto onde a viatura ficou estacionada. Nina ficou aos cuidados da família.