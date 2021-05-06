Criança de 1 ano prende pescoço em argola e Bombeiros são acionados no ES

"Tentei tirar e não consegui. Passei até azeite nela, por dentro da argola e na cabeça. Ela ficou toda melequenta. Mas o objeto fazia atrito na testa e deixava até meio roxo no local. Era questão de milímetros para conseguir sair. Então finalmente liguei para uma amiga dos Bombeiros, já achando que ia precisar serrar. Uma equipe veio e foi muito atenciosa. Ela chorava, porque eram estranhos tentando mexer nela, mas tiveram muito jeito e conseguiram tirar sem precisar cortar"