Bombeiros fazem rapel e resgatam cão preso em pedreira em Vila Velha

Um cão que estava em área de difícil acesso em uma pedreira na região de Jaburuna, em Vila Velha, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros no final da manhã desta sexta-feira (11). Para chegar ao local, a equipe realizou rapel – técnica vertical praticada com uso de cordas e equipamentos adequados – em percurso de 30 metros.
A corporação foi acionada para a ocorrência nesta quinta-feira (10) e chegou a localizar o animal na pedreira, mas devido às condições climáticas, não foi possível realizar o resgate naquele momento.
Segundo informações dos Bombeiros no perfil da corporação no Twitter, o cão foi resgatado do local nesta sexta-feira, desnutrido e debilitado, e entregue para a solicitante da ocorrência.