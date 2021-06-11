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Novas vagas

Serra abre agendamento para vacinação contra a gripe nesta sexta (11)

Para se vacinar, é preciso levar documento com foto e cartão de vacina. No caso dos professores, é necessário levar também a declaração emitida pela escola

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 10:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2021 às 10:32
Há várias vacinas importantes que precisam estar em dia, como a da gripe e a que previne pneumonia
Há várias vacinas importantes que precisam estar em dia, como a da gripe Crédito: Gustavo Fring/ Pexels
A Prefeitura da Serra abre, nesta sexta-feira (11), novas vagas para vacinação contra a gripe. O agendamento poderá ser feito a partir das 20 horas no site da prefeitura.
Para se vacinar é preciso levar documento com foto e cartão de vacina. No caso dos professores, é necessário levar também a declaração emitida pela escola. 
Também é preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado a vacina contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.
Veja quem pode tomar a vacina da gripe:
  • Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);
  • Gestantes, as puérperas (45 dias após o parto);
  • Trabalhadores da Saúde;
  • Professores;
  • Idosos com mais de 60 anos;
  • Pessoas com deficiência permanente;
  • Pessoas com comorbidade;
  • Força de segurança e salvamento (policiais federais, militares, civis e rodoviários; 
  • Bombeiros militares e civis; 
  • Guardas municipais;
  • Profissionais do transporte rodoviários (motoristas, cobradores e caminhoneiros).

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