Serra abre agendamento para vacinação contra a gripe nesta sexta (11)

Há várias vacinas importantes que precisam estar em dia, como a da gripe

Para se vacinar é preciso levar documento com foto e cartão de vacina. No caso dos professores, é necessário levar também a declaração emitida pela escola.

Também é preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado a vacina contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.