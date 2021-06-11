Serra abre agendamento para vacinação contra a gripe nesta sexta (11)

A Prefeitura da Serra abre, nesta sexta-feira (11), novas vagas para vacinação contra a gripe. O agendamento poderá ser feito a partir das 20 horas no site da prefeitura.
Para se vacinar é preciso levar documento com foto e cartão de vacina. No caso dos professores, é necessário levar também a declaração emitida pela escola.
Também é preciso estar atento ao intervalo das vacinas. Caso já tenham tomado a vacina contra a Covid-19, é necessário respeitar o intervalo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe e demais vacinas.
Veja quem pode tomar a vacina da gripe:
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos (5 anos, 11 meses e 29 dias);
- Gestantes, as puérperas (45 dias após o parto);
- Trabalhadores da Saúde;
- Professores;
- Idosos com mais de 60 anos;
- Pessoas com deficiência permanente;
- Pessoas com comorbidade;
- Força de segurança e salvamento (policiais federais, militares, civis e rodoviários;
- Bombeiros militares e civis;
- Guardas municipais;
- Profissionais do transporte rodoviários (motoristas, cobradores e caminhoneiros).