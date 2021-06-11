Covid-19: confira as vagas para vacinação nas cidades do ES

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 55 a 59 anos sem comorbidades, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Mais oportunidades para se vacinar contra a Covid-19 estão sendo disponibilizadas em várias cidades do Estado . A imunuzação deve atingir pessoas com comorbidades, público geral com idade entre 50 a 59 anos, idosos, profissionais da saúde e educação.

Em Vitória , a Secretaria de Saúde abre novo agendamento, às 12 horas, para a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em pessoas com 50 anos ou mais, gestantes, puérperas e trabalhadores da educação pública e privada da pré-escola, ensino fundamental I e II, ensino médio e técnico e ensino superior.

Serão disponibilizadas 9.500 vagas no link https://agendamento.vitoria.es.gov.br ou no aplicativo Vitória Online.

A vacinação dos trabalhadores da educação será realizada neste sábado (12), no Maanaim Vitória, no ginásio da Faculdade Salesiano (Forte São João), na Casa do Cidadão e na quadra da Associação dos Moradores de Bairro República.

Já as pessoas com 50 anos ou mais, gestantes e puéperas serão vacinadas na Igreja Batista de Jardim Penha e nas unidades de saúde dos bairros Jardim Camburi, Ilha de Santa Maria, Santo Antônio e Conquista.

Na segunda-feira (14), os trabalhadores da educação serão imunizados no Maanaim Vitória e no ginásio da Faculdade Salesiano (Forte São João).

No momento da vacinação, segundo a resolução da CIB/Estado n° 88/2021, os trabalhadores da educação devem apresentar documento pessoal de identificação com foto e declaração padronizada emitida pela direção da unidade escolar, certificando o vínculo funcional ativo do trabalhador, ou contracheque.

Vacinação contra Covid-19 de pessoas de 50 a 59 anos sem comorbidades em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

VILA VELHA

Prefeitura de Vila Velha vai disponibilizar, no sistema de agendamento on-line, 12.250 vagas. A abertura da agenda acontece a partir das 15h. Os imunizantes administrados serão da Pfizer e Astrazeneca.

O agendamento será dividido em dois momentos. Confira:

15h: população geral com 50 anos ou mais. Para esse público, serão disponibilizadas 5.750 vagas.

população geral com 50 anos ou mais. Para esse público, serão disponibilizadas 5.750 vagas. 15h30: 5.000 vagas serão destinadas às pessoas com síndrome de Down e outras deficiências intelectuais, pessoas com outras comorbidades e pessoas com deficiência permanente que tenham entre 18 a 59 anos. Serão disponibilizadas também 1.500 vagas para segunda dose do imunizante Astrazeneca, destinadas às pessoas que já completaram 84 dias da aplicação da primeira dose.

As vacinas serão administradas a partir da próxima segunda-feira (14), de 9h às 16h, no Tartarução, Shopping Vila Velha, Boulevard Shopping Vila Velha, Unidade de Saúde do Ibes e UMEF Tuffy Nader.

Vacinação em Vila Velha Crédito: Letícia Siqueira / Secom PMVV

CARIACICA

O agendamento foi aberto na última quarta-feira (7), mas ainda há vagas disponíveis. Para agendar, basta clicar neste Em Cariacica, a prefeitura pretende vacinar 5.600 pessoas com 50 anos ou mais, sem comorbidades, neste sábado (12), em um mutirão no estádio Kleber Andrade.Para agendar, basta clicar neste link

Outras duas mil doses, que serão aplicadas em outros pontos de vacinação, serão destinadas para os seguintes públicos:

Primeira dose: vacina da AstraZeneca para pessoas com comorbidades de 18 a 59 anos; trabalhadores da Educação, de escolas públicas e particulares entre 18 e 59 anos que atuam no ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, residentes em Cariacica ou que atuam no município (é necessário comprovar o vínculo de emprego e levar comprovante de residência)

Segunda dose da Astrazeneca: idosos e trabalhadores da saúde.

idosos e trabalhadores da saúde. Primeira dose da Pfizer: gestantes e puérperas (mulheres que tiveram filhos nos últimos 45 dias).



SERRA

Na Serra , a Secretaria de Saúde abre mais um agendamento on-line, a partir das 18 horas, pelo link http://gti.serra.es.gov.br/saude/

Serão contempladas pessoas sem comorbidades de 50 a 59 anos, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente com ou sem cadastro no Benefício de Prestação Continuada (BPC), com idade entre 18 e 59 anos, gestantes e puérperas, idosos acima de 60 anos para 1ª dose.

Também serão contemplados idosos acima de 75 anos para 2ª dose da Astrazeneca, trabalhadores da saúde para 2ª dose e trabalhadores da educação.

Os trabalhadores da saúde e idosos com mais de 80 anos que precisam tomar a segunda dose da vacina Astrazeneca também podem fazer o agendamento.

No agendamento desta sexta (11), entram novos grupos: profissionais do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), conselheiros Tutelares (todos os que desempenham suas funções nos equipamentos e serviços constantes da tipificação nacional de serviços socioassistenciais), trabalhadores de todos os níveis gerenciais, de apoio e administrativos das secretarias de segurança pública e das secretarias de educação, incluindo todos os professores e funcionários das escolas públicas e privadas do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e do ensino superior, além de professores da educação inclusiva na faixa etária de 18 anos ou mais.

Confira aqui a lista de documentos que serão exigidos pela prefeitura no momento da vacinação.

VIANA

Astrazeneca Oxford/Fiocruz na cidade, Em Viana , está aberto o agendamento para participar do estudo que irá avaliar a efetividade da vacinana cidade, denominado “Projeto Viana”.

Pela plataforma “Viana Vacinada”, os munícipes podem realizar o agendamento da vacinação, sendo que a primeira dose será aplicada neste domingo ( 13). Para aqueles que não tenham acesso à internet, o agendamento poderá ser feito nas unidades de saúde ou com o auxílio do agente de saúde do seu bairro.

GUARAPARI

precisam tomar a primeira dose ou a segunda dose da vacina Astrazeneca. Prefeitura de Guarapari realiza, neste sábado (12), outra ação de vacinação voltada para idosos acima de 60 anos. Podem procurar o serviço aqueles que

Serão disponibilizadas 3.720 doses. O serviço será realizado de 08h às 14h, no Complexo Esportivo "Maurice Santos", Muquiçaba - Drive Thru e Ativos / Sem carro.

Para a segunda dose, só serão atendidos os idosos que estiverem com a data anterior ou igual a 11 de junho no cartão de vacina.

É importante apresentar o CPF, Cartão SUS, documento identidade e comprovante de residência, em nome do vacinado ou do responsável. Para quem for tomar a segunda dose, é preciso levar também o cartão de vacinação da primeira dose.

LINHARES

Em Linhares, nesta sexta-feira (11), a vacinação será dos trabalhadores da Secretaria de Assistência Social do município vinculados ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além dos servidores da Associação Pestalozzi de Linhares. As equipes de imunização também darão continuidade à vacinação de grávidas e puérperas, que serão vacinadas com o imunizante Pfizer/Biontech. a vacinação será dos trabalhadores da Secretaria de Assistência Social do município vinculados ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além dos servidores da Associação Pestalozzi de Linhares. As equipes de imunização também darão continuidade à vacinação de grávidas e puérperas, que serão vacinadas com o imunizante Pfizer/Biontech.

Para os dois públicos prioritários a vacinação será realizada na Unidade Sanitária de Linhares, que funciona no antigo Hospital Talma, no bairro Colina, das 8 às 16 horas.

A prefeitura também continua a vacinação de outros grupos. Confira:

Primeira dose na população em geral acima de 50 anos : todas as unidades básicas de saúde, da sede e do interior do Município, das 8 às 16 horas. No ato da vacinação é obrigatório apresentar o Cartão do SUS, Cartão Vacinação ou CPF.

: todas as unidades básicas de saúde, da sede e do interior do Município, das 8 às 16 horas. No ato da vacinação é obrigatório apresentar o Cartão do SUS, Cartão Vacinação ou CPF. Profissionais de educação acima dos 30 anos, que possuem vínculo com a educação básica, incluindo secretários escolares e merendeiras, além dos rodoviários, pessoas acima de 18 anos com comorbidades e trabalhadores da saúde. A vacinação acontece na Unidade Sanitária de Linhares (USL), que funciona no antigo Hospital Talma, no bairro Colina, das 8 às 16 horas.



que possuem vínculo com a educação básica, incluindo secretários escolares e merendeiras, além dos rodoviários, pessoas acima de 18 anos com comorbidades e trabalhadores da saúde. A vacinação acontece na Unidade Sanitária de Linhares (USL), que funciona no antigo Hospital Talma, no bairro Colina, das 8 às 16 horas. Rodoviários: vacinação na Unidade Sanitária de Linhares (USL), das 8 às 16 horas.



vacinação na Unidade Sanitária de Linhares (USL), das 8 às 16 horas. Pessoas acima de 18 anos com comorbidades: vacinação em todas as unidades de saúde da sede e do interior.



CACHOEIRO

Na quinta-feira (10), a Secretaria de Saúde de Cachoeiro abriu agendamento on-line para vacinar 5.700 pessoas de 50 a 59 anos – sem comorbidades – com a primeira dose contra a Covid-19, a partir de segunda-feira (14). As vagas são destinadas a moradores da sede do município.

Para agendar, entra no link www.cachoeiro.es.gov.br/vacinacovid19 e faça um cadastro com informações básicas. O usuário terá que escolher a unidade básica de saúde (UBS) e o dia para se vacinar, dentre os disponíveis – o horário aparecerá automaticamente.