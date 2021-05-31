Gata presa em telhado mobiliza resgate dos Bombeiros em Vitória; veja vídeo

A gata Mia foi restagada após subir no telhado de uma residência no bairro Maruípe, em Vitória Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Bombeiros do 1º Batalhão de Vitória realizaram um trabalho de resgate na manhã desta segunda-feira (31), mas nada de acidente ou afogamento. O acionamento foi para o salvamento de uma gata chamada Mia, que foi parar no telhado de uma casa no bairro Maruípe, na Capital, e de lá não conseguiu descer.

A dona do felino acionou o Corpo de Bombeiros informando que a gata havia subido na cobertura de uma residência vizinha no domingo (30) e não estava conseguindo descer do local. A família já tentou de tudo, até mesmo colocando comida com o objetivo de atrair a gata pelo cheiro, mas não adiantou. Veja vídeo do resgate:

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Nesta segunda-feira, a equipe da viatura de Salvamento Leve foi até o imóvel e conseguiu resgatar o animal e devolvê-lo à dona. Foi necessário que um militar subisse até o telhado, passando por um alçapão na cozinha, e retirasse algumas telhas para realizar o resgate.

"Hoje, dia 31 de maio (segunda-feira), fomos acionados para um resgate de animal, em uma residência no bairro Maruípe, sendo que um gato estava no telhado. Tentamos acessar pelo lado externo da residência, porém sem sucesso. Só conseguimos pelo segundo andar, através do alçapão da cozinha. Dali fomos até o telhado, resgatamos a gatinha Mia e a entregamos à proprietária", disse a tenente Andresa, dos Bombeiros.

Mia ainda estava assuatada ao ser devolvida à dona. Ela ficou no tellhado de uma casa vizinha por quase um dia Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros