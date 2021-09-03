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Sem feridos

Carro vai parar em canteiro da BR 101 após acidente na Serra

Ocorrência foi registrada no final da tarde desta sexta-feira (3), no km 269,2 da rodovia, na altura de Planalto de Carapina, sentido Vitória
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

03 set 2021 às 17:57

Publicado em 03 de Setembro de 2021 às 17:57

Carro vai parar no canteiro central da BR 101
Após acidente, carro foi parar no canteiro central da BR 101, na Serra.  Crédito: Reprodução/ Ouvinte CBN
Um carro foi parar no canteiro entre a faixa principal e a via lateral da BR 101, na Serra, no final da tarde desta sexta-feira (3). Segundo a Eco 101 — concessionária que administra a rodovia — o acidente aconteceu no km  269,2, na altura de Planalto de Carapina, sentido Vitória. Não há registros de feridos. 
Um vídeo registrado por ouvintes da CBN Vitória mostra que, após o acidente, parte do veículo ocupou uma das faixas da rodovia, por isso, levando motoristas que trafegavam no local a desviar do carro. O trânsito apresenta retenção nas proximidades do local.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que equipes da Eco101 foram deslocadas para atender a ocorrência. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, o acidente foi registrado às 16h24 e envolveu um veículo de passeio no km 269,2 da BR 101, na Serra. Para atendimento, foram acionados recursos, como guincho e veículo. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

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