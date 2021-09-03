Carro vai parar em canteiro da BR 101 após acidente na Serra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que equipes da Eco101 foram deslocadas para atender a ocorrência. De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária, o acidente foi registrado às 16h24 e envolveu um veículo de passeio no km 269,2 da BR 101, na Serra. Para atendimento, foram acionados recursos, como guincho e veículo. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.