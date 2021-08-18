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Leonel Ximenes

Movimento na Terceira Ponte aumenta em mais de 1 milhão de veículos

Entre janeiro e julho, crescimento registrado foi de 18,23%; na Rodovia do Sol, o fluxo aumentou bastante também

Publicado em 18 de Agosto de 2021 às 02:05

Públicado em 

18 ago 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Trânsito intenso na Terceira Ponte
Trânsito intenso na Terceira Ponte, sentido Vila Velha Crédito: Reprodução/Rodosol
O novo normal está de volta, e com muito mais intensidade - pelo menos na Terceira Ponte. É que de janeiro a julho deste ano a circulação cresceu em 1.232.876 de carros, motos e outros veículos que passaram pelas cabines de cobrança do pedágio, em relação ao mesmo período de 2020, ano em que começou a pandemia de Covid-19.
Segundo dados da Rodosol, concessionária que administra a via, nos primeiros sete meses do ano passado, 6.761.826 veículos passaram pelas cabines; já de janeiro a julho de 2021, a quantidade passou para 7.994.702, o que representa um aumento de 18,23% na movimentação na ponte que liga as cidades de Vitória e Vila Velha.
O que realmente fez a diferença nessa comparação foi o movimento apurado de abril a junho. No ano passado, esse trimestre representou um dos momentos de maior tensão com relação à pandemia, com medidas restritivas de circulação de grande impacto adotadas pelo governo do Estado e prefeituras.

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Não por acaso, a Terceira Ponte registrou, em abril do ano passado, a circulação de 643.920 veículos, enquanto em maio a movimentação foi de 767.805 e, em junho, 840.416. Em 2021, o cenário mudou muito. Abril contabilizou 997.885 (aumento de 54,97%); maio registrou 1.173.497 (aumento de 52,84%); e em junho, 1.189.555 (aumento de 41,54%).
Considerando esses dois períodos de sete meses (de 2020 e de 2021), julho deste ano foi o de maior movimentação desde o início da pandemia, com 1.271.477 veículos que passaram pela via, perdendo somente para janeiro de 2020, quando o vírus da Covid-19 ainda estava longe do Brasil, com 1.297.600 carros, motos e outros veículos que passaram pela ponte.

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Na Rodovia do Sol, que faz parte do sistema viário da Terceira Ponte, também foi registrado crescimento no fluxo de veículos nos primeiros sete meses de 2021, embora o aumento tenha sido menor que o da ponte.
De janeiro a junho do ano passado, segundo a Rodosol, passaram pelas cabines de pedágio da rodovia 2.197.554 veículos; em 2021 no mesmo período, o vaivém subiu 12,83%. Foram 2.479.332 veículos, ou seja, 281.778 a mais que nos sete primeiros meses do ano passado.
E esse crescimento é registrado mesmo com muitas empresas e repartições públicas ainda mantendo parte dos seus funcionários e servidores em trabalho remoto, total ou parcialmente. Tendência que muitos especialistas, aliás, apontam como irreversível - com ou sem pandemia.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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