Poucas&Boas: Projeto permite pagar pedágio com cartão ou dinheiro digital no ES

Pedágio da Terceira Ponte: deputado quer novas modalidades de pagamento Crédito: Ari Mello/G1

deputado Bruno Lamas (PSB) apresentou um projeto de lei que obriga as concessionárias de rodovias estaduais no ES - incluindo a Terceira Ponte e a Rodovia do Sol - a aceitarem também o pagamento de pedágio com cartão de crédito ou dinheiro digital. A matéria foi lida na Assembleia e já está tramitando nas comissões.

SEM CONSTRANGIMENTO

“Atualmente, se o cidadão não tiver o dinheiro no bolso, e isso pode ocorrer com qualquer um, a concessionária pede para você voltar. Mas há outras formas de tecnologia, como aplicativo, cartão de crédito, dentre outras, para efetuar o pagamento. É um absurdo submeter o cidadão a esse constrangimento”, argumentou o parlamentar, que é da base de apoio do governador Renato Casagrande (PSB).

OS NOVOS CONTRATOS

Pela proposta de Lamas, os contratos de concessão de rodovias estaduais deverão prever a possibilidade de pagamento da tarifa do pedágio por diferentes meios, incluindo, obrigatoriamente, cartões de crédito e débito. O usuário pode efetuar ainda o pagamento através de carteiras eletrônicas, tipo PicPay, para transferir valores e efetuar pagamentos.

O PAI DA CRIANÇA

Do prefeito Enivaldo dos Anjos (PSD), comentando a iniciativa do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), de sortear prêmios para quem tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19: “Está copiando Barra de São Francisco”.

O DONO DO LEITÃO

Enivaldo refere-se à sua iniciativa de sortear até leitões para quem usar máscaras em ambientes públicos na cidade do Noroeste do Estado.

ASSEMBLEIA ABSTRATA

O deputado Hércules Silveira (MDB) tem chamado de “abstratos” os colegas que, mesmo jovens e vacinados, não estão participando das sessões presenciais da Assembleia Legislativa. Segundo o emedebista, tem parlamentar que está acompanhando as sessões até dentro de carro em movimento.

SALA DE VACINAÇÃO CONTRA COVID RECEBE OZÔNIO

A sala de vacinação contra Covid-19 que fica ao lado da Igreja Evangélica Batista de Vitória, em Jardim da Penha, passou a ser descontaminada com geradores de ozônio. A sanitização – que é voluntária - é feita de sete em sete dias, após uma semana de imunizações no espaço. Processo semelhante aconteceu no Hemoes (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo) e no Corpo de Bombeiros.

QUASE MOSCOU

No final da madrugada desta quarta (16), a temperatura no Centro de Vila Velha desceu a 14 graus.

VIROU COMUNISTA

Quem disse que jamais sua bandeira será vermelha, é de bom tom dar uma olhadinha na conta da sua energia elétrica agora e nos próximos meses.

AH, BOM!

Flagrado sem máscara quando andava de bicicleta pelas ruas de Colatina, Sérgio Meneguelli foi às redes sociais para explicar sua atitude. Segundo o ex-prefeito, ele retirou o equipamento de proteção porque não estava perto de ninguém.

BRINCANDO COM SAÚDE

O Parque da Prainha virou programa para as famílias de Vila Velha nos fins de semana. Para as crianças, principalmente, por causa dos brinquedos recém-instalados pela prefeitura. O perigo é a aglomeração. Cuidado, gente!

SOCIALISMO SEM NEGÓCIOS

O Espírito Santo está entre os piores Estados do Brasil para o ambiente de negócios, diz relatório do Banco Mundial. Ficou exatamente na penúltima posição, perdendo apenas para Pernambuco. Curiosamente, os dois Estados são governados pelo PSB.

SOCIALISMO COM IMPOSTOS

Em compensação, para cobrar impostos o Espírito Santo lidera a lista.

GELADA E ABENÇOADA

Leitor da coluna teve a grata surpresa de receber de presente um box premium de cerveja de uma cervejaria que tem nome de famoso ponto turístico religioso de Vila Velha. Os amigos dele brincaram: “É para beber de joelhos”.

FOME NAS ALTURAS

Santa Teresa e Domingos Martins têm disputado o protagonismo do circuito de gastronomia nas montanhas capixabas. O circuito teresense do Caravaggio tem sido alvo de investimentos.

TIRO COM CIDADANIA

O Tiro de Guerra de Guaçuí comemorou 70 anos esta semana e o convidado para a aula comemorativa de instrução para os "atiradores" foi o poeta e escritor Webber Muller, presidente da Confraria Caparaoense de Artes e Letras (Concapla). A ênfase foi na cidadania.

STF DECLARA LEIS DO ES INCONSTITUCIONAIS

O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, na noite desta quarta-feira (16), a inconstitucionalidade de duas normas que autorizam a contratação temporária de agentes socioeducativos e outros cargos de diversas áreas para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases). Os ministros também decidiram que as leis permanecem vigentes ​pelo prazo de dois anos, para que o Estado possa organizar​ e realizar concurso público para tais cargos. A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5664 foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

ANIVERSÁRIO DO INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DO ES: 105 ANOS

Nesta quinta-feira (17), às 18h, será realizada a sessão magna (virtual) de aniversário de 105 anos do Instituto Histórico e Geográfico do ES, com homenagem ao patrono do IHGES, Domingos Martins, e elogios aos sócios falecidos no último ano. Além disso, serão empossados quatro novos sócios: José Luiz Pizzol, Kátia Sausen da Mota, Mariza Neves Guimaraes e Olney Braga.

TELEMEDICINA NA PANDEMIA

A Prefeitura de Vitória, de março a dezembro do ano passado, realizou 17.545 teleconsultas de medicina. Dessas, 10.602 foram de sintomas respiratórios, sendo que 7.983 foram encaminhados para isolamento domiciliar.

QUEM NÃO PEDE...

O deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido) pediu à Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim que recontrate um servidor municipal, cedido ao Serviço Médico-Legal (SML) da cidade. Ele já atuava há 19 anos no órgão e, segundo o deputado, sua ausência prejudica a já fragilizada Polícia Técnico-Científica.

LANÇAMENTO DE LIVRO JURÍDICO

O advogado capixaba David Metzker Dias Soares vai lançar o livro "Habeas Corpus na Prática e Jurisprudência Criminal" (Juruá Editora), no próximo dia 28, às 19h, com palestra de dois ministros do STJ: Rogério Schietti e Sebastião Reis Junior. Também participa o advogado Alberto Toron, um dos maiores criminalistas do país.

ALÔ, AZUL!