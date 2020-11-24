Praça de pedágio da Terceira Ponte: cobrança automática atualmente é aceita apenas pela tag da Rodosol Crédito: Fernando Madeira

Cinco empresas já devem começar a operar nos sistemas de cobrança automática da Terceira Ponte , em Vila Velha , e no km 30 da Rodovia do Sol, em Guarapari , no próximo dia 15 de dezembro. A partir desta data, a operação deixa de ser responsabilidade do Sistema Rodosol e fica sob o comando das licenciadas Veloe, Green Pass, Sem Parar, ConectCar e Move Mais.

Your browser does not support the audio element. Como usar um dos 5 novos serviços de pedágio automático da 3ª Ponte

Por causa da mudança, os usuários precisarão escolher qual das empresas melhor lhe atendem até o dia 21 de julho do ano que vem. Também devem fazer a rescisão do contrato com a Via Expressa - que faz hoje o atendimento - e, além disso, trocar a tag (aparelhos que ficam colados no vidro dianteiro e que liberam as cancelas do pedágio).

Os motoristas que já dependem do atual sistema de cobrança e fazem a utilização do aparelho apenas nas duas praças não terão custos adicionais. Ou seja, ficarão isento de cobranças de taxas ou mensalidade, tendo que arcar apenas com o custo do pedágio. Mas, caso o usuário queira passar em outros rodovias do Estado ou do país com a mesma tag ou ter acesso a um estacionamento comercial, por exemplo, precisará adquirir um plano personalizado, neste caso, há uma cobrança extra, além do valor do pedágio.

Quando forem optar por um pacote mais completo, no entanto, os usuários precisam observar o que cada empresa oferece. Além da cobrança automática, algumas delas também disponibilizam diferentes opções de serviços, como pagamento de estacionamento, lanchonetes, restaurantes, entrada em estacionamentos de shoppings, pagamento de abastecimento em postos de gasolina, entre outros.

Para fazer a contratação, os condutores devem entrar em contato com os canais de venda de cada empresa, onde serão informadas as condições dos planos e quais são as mais indicadas de acordo com as necessidades específicas de locomoção.

MOTIVO DA MUDANÇA

A troca de gestão será feita para padronizar o sistema de pagamento automático nas rodovias do Espírito Santo . Atualmente, a Rodosol utiliza uma infraestrutura mais antiga, baseada em frequência de 5,2 GHz. O alcance da Via Expressa  cuja cobertura se restringe às praças de pedágio da Rodovia do Sol e da Terceira Ponte  é incompatível com o utilizado em outras rodovias do país e inviabiliza que outras empresas disponibilizem seus serviços.

Em dezembro, o sistema deverá ser substituído por equipamentos com antenas de 915 MHz, conforme uma resolução da Agência de Regulação de Serviços Públicos (ARSP), publicada no início do ano. Neste caso, o sistema de cobrança da Rodosol deixará de firmar novos contratos, mas seguirá sua operação até o encerramento definitivo, previsto para maio de 2021.

Segundo o presidente da Rodosol, Geraldo Dadalto, o cancelamento poderá ser feito em um site que será disponibilizado ou por telefone. No mês que vem, teremos um hot site para os usuários começarem a fazer o cadastro para rescisão do contrato e devolução do tag. Qualquer dúvida, podem ligar para 0800 2838 100, explicou.

Após a mudança de frequência, as tags serão nacionalmente integradas, o que permitirá aos motoristas passarem por todas as rodovias com pedágio no Estado e país. De acordo com Dadalto, atualmente, 60% dos usuários na Grande Vitória em horário de pico utilizam a cobrança automática.

5 empresas Como contratar os serviços de pagamento automático do pedágio

Sem parar

Com a transição entre os sistemas, a Rodosol fez uma parceria com a empresa Sem Parar, que também já atua nas praças de pedágio da BR-101 no Espírito Santo. Até o fim da sua operação, os atuais usuários da Via Expressa serão contatados e poderão aderir a um contrato sem mensalidade na Sem Parar. No entanto, quem já tem a tag dessa empresa só vai poder utilizá-la após a mudança das frequências.

Também será possível aderir aos demais planos da empresa, que permitem acesso aos estacionamentos de shoppings, hospitais, aeroportos, drive-thrus, lava rápidos, postos de gasolina e em todas as outras praças de pedágio do país.

Entre os principais pacotes, estão o de só pagar quando usar, por R$15,90 ao mês; de 12 meses grátis, com mensalidade de R$29,90 após o período; e que garante 15 mensalidades grátis com o pagamento de uma parcela de R$16,90. Esses são valores promocionais que podem ter alteração até a data.

Veloe

Outra empresa que também é aceita em quase todas as rodovias pedagiadas do Brasil é a paulista Veloe. Na Grande Vitória, seus clientes também podem usar o serviço nos estacionamentos dos shopping Mestre Álvaro e Montserrat, na Serra; Moxuara, em Cariacica; Praia da Costa, em Vila Velha; e Vitória, na Capital.

Já é possível pedir os adesivos no site ou pela Central de Vendas, no telefone 3003 9880 (capitais e regiões metropolitanas). A entrega do adesivo para o usuário é realizada em até 5 dias úteis.

Neste mês, a empresa preparou uma promoção especial de Black Friday. Se o cliente assinar um dos pacotes até a próxima segunda-feira (30), ganhará 18 mensalidades grátis. Também há a opção de 12 mensalidades grátis, caso a adesão seja feita até o dia 31 de dezembro. Correntistas do Banco do Brasil e do Bradesco têm oferta de 24 mensalidades gratuitas.

Move Mais

Para utilizar o dispositivo da Move Mais, basta acessar o site, cadastrar o veículo e escolher se quer receber a tag na residência com frete grátis ou retirá-la em algum ponto da cidade. Outras informações não foram passadas até o fechamento desta matéria. Assim que a empresa responder, a reportagem será atualizada.

ConectCar

De forma inteiramente digital, a ConectCar permite que os capixabas escolham no próprio site a opção de plano que atende melhor às suas necessidades. Assim como nas outras empresas, se o motorista já for usuário da Via Expressa, não precisará pagar nada mesmo após um ano de contrato. O adesivo é entregue no domicílio do cliente em até cinco dias úteis.

A empresa ainda oferece 12 meses de isenção e R$ 25,00 de cashback (valor do adesivo que será revertido como crédito nas passagens) para os clientes que optarem pelos planos completo (R$20,90), urbano (R$9,90), rodovias (R$14,90).

Green Pass

Ao contrário das outras concorrentes, a Green Pass tem o foco nas empresas que querem disponibilizar o pagamento automático para os seus clientes. Os planos não são vendidos diretamente para a pessoa física, só com o intermédio de outra instituição.

Se algum capixaba quiser ter acesso ao serviço, por exemplo, poderá fazê-lo através do aplicativo C6 Bank, que é um banco digital. Com a conta em mãos, a passagem no pedágio já está inclusa, sem valores adicionais.

Outros colaboradores também oferecem o serviço, como a EcoTaggy, da ECO-135, em Minas Gerais; Eucard; e-Frete e Zul Digital. É preciso solicitar a tag com essas empresas e, após isso, fazer a ativação diretamente nos canais disponibilizados pelos parceiros (aplicativos ou portais).

De acordo com o CEO da empresa, João Cumerlato, o sistema de pagamento PicPay já sonda a empresa para entrar como prestador de serviço. Não há, no entanto, um acordo fechado até o momento.