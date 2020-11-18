ES registra 80 atropelamentos, 23 só em outubro; PM dá dicas de segurança

Adolescente morre atropelado na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira

O comandante da 1ª Cia do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, capitão Hércules, lembra que condutores e pedestres são responsáveis pela segurança no trânsito.

"Desses 80 atropelamentos, 30% foram em outubro. O código de trânsito define que os veículos maiores são responsáveis pelos menores, esses responsáveis pelos não motorizados e todos tem que zelar pela incolumidade física do pedestre. Todos nós compartilhamos da mesma via. A travessia e a utilização da via tem que ser com prudência a todos os usuários, inclusive pelo pedestre", afirmou o oficial da PM em entrevista à TV Gazeta.

ATRAVESSAR SEMPRE NA FAIXA

Por outro lado, o pedestre precisa atravessar na faixa. "A maioria dos atropelamentos são fora da faixa de pedestre, fora daquele local de segurança de travessia estipulado para o pedestre. Tem que atravessar na faixa", reforça o capitão.

Reduzir o número de atropelamentos e de mortes no trânsito, como a do Kauã, passa por um único caminho: prudência. "O condutor de veículo automotor tem que verificar se o veículo está em condições de atravessar a via, se ele enquanto condutor está em condições de dirigir, e o pedestre tem que estar atento, olhar para os dois lados", encerra.