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Em 2020

ES registra 80 atropelamentos, 23 só em outubro; PM dá dicas de segurança

O total de acidentes foi registrado durante este ano, até o momento. O comandante da 1ª Cia do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, capitão Hércules, lembra que condutores e pedestres são responsáveis pela segurança no trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 10:33

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 10:33

Atrolepamento e morte na Avenida Dante Michelini, em Camburi. Um adolescente de 13 anos foi atingindo por um Ford KA, quando tentava atravessar as três pistas fora da faixa de pedestres
Adolescente morre atropelado na Avenida Dante Michelini Crédito: Fernando Madeira
O adolescente Kauã Rodrigues Bertoldo Guimarães, de apenas 13 anos, teve a vida interrompida após ser atropelado por um carro na Avenida Dante Michelini, no início da tarde desta terça-feira (17). Com o "novo normal" e mais pessoas nas ruas, os atropelamentos cresceram: foram 23 em todo o Espírito Santo só no mês de outubro. Até o momento, o Estado já registrou 80 atropelamentos em 2020.
O  comandante da 1ª Cia do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, capitão Hércules, lembra que condutores e pedestres são responsáveis pela segurança no trânsito.
"Desses 80 atropelamentos, 30% foram em outubro. O código de trânsito define que os veículos maiores são responsáveis pelos menores, esses responsáveis pelos não motorizados e todos tem que zelar pela incolumidade física do pedestre. Todos nós compartilhamos da mesma via. A travessia e a utilização da via tem que ser com prudência a todos os usuários, inclusive pelo pedestre", afirmou o oficial da PM em entrevista à TV Gazeta.

ATRAVESSAR SEMPRE NA FAIXA

Por outro lado, o pedestre precisa atravessar na faixa. "A maioria dos atropelamentos são fora da faixa de pedestre, fora daquele local de segurança de travessia estipulado para o pedestre. Tem que atravessar na faixa", reforça o capitão.
Reduzir o número de atropelamentos e de mortes no trânsito, como a do Kauã, passa por um único caminho: prudência. "O condutor de veículo automotor tem que verificar se o veículo está em condições de atravessar a via, se ele enquanto condutor está em condições de dirigir, e o pedestre tem que estar atento, olhar para os dois lados", encerra.
Com informações da TV Gazeta

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