Instalação de medidor de tráfego deixa trânsito lento na Terceira Ponte

Motoristas que passaram pela Terceira Ponte neste domingo (22) tiveram que enfrentar um trânsito lento durante todo o dia, no sentido Vila Velha. Uma interdição parcial feita para a instalação de um equipamento em cima da ponte provocou filas de carros.
De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a ponte, uma das vias do sentido sul precisou ser interditada para a instalação de um aferidor de tráfego, que faz a contagem dos carros à medida em que passam pelo local. Essa tecnologia também existe nas cancelas, mas foi ampliada para outras partes da ponte. A operação foi programada pela concessionária para ser executada no domingo, considerando o dia de menor fluxo de veículos na ponte.
O trecho ficou parcialmente interditado das 9h até as 16h. No entanto, às 17h ainda era possível observar equipes de obras no local, o que continuou retendo o fluxo do trânsito. A situação só começou a melhorar a partir das 17h30.
*Maria Fernanda Conti é aluna do 23º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta.