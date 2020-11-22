Instalação de medidor de tráfego deixa trânsito lento na Terceira Ponte

De acordo com a Rodosol, concessionária que administra a ponte, uma das vias do sentido sul precisou ser interditada para a instalação de um aferidor de tráfego, que faz a contagem dos carros à medida em que passam pelo local. Essa tecnologia também existe nas cancelas, mas foi ampliada para outras partes da ponte. A operação foi programada pela concessionária para ser executada no domingo, considerando o dia de menor fluxo de veículos na ponte.