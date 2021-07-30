Isenção para motos vai tornar mais caro pedágio na BR 262; veja valores

Trecho da BR 262 no Espírito Santo terá três praças de pedágio Crédito: Fernando Madeira

Trata-se de um aceno aos motociclistas feito pelo presidente Jair Bolsonaro , que tem promovido eventos com a categoria em busca de apoio popular. Segundo estudos feitos pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), com a medida, haverá um incremento de 1,3% na tarifa básica de pedágio para as outras categorias de veículos.

De acordo com tabela apresentada no voto do ministro Raimundo Carneiro, do TCU, o preço sobe de R$ 12,18 para R$ 12,34 com a isenção para motocicletas. Esse valor é referente a cada trecho de 100 km de pista simples. No caso de trechos de pista duplicada, o aumento é de R$ 17,05 para R$ 17,27.

Com essa alteração no cálculo, o valor máximo do pedágio nas três praças previstas para o trecho capixaba da BR 262 (Ibatiba, Venda Nova do Imigrante e Viana) vai para R$ 7,54. Isso porque a distância entre cada praça é de 61,1 km e não há pistas duplas no Estado. Com a cobrança das motos, esse valor seria de R$ 7,44.

As tarifas de pedágio são diferenciadas por categoria de veículos, de acordo com o número de eixos. Considerando a isenção para motos e o consequente aumento para os demais veículos, a tabela de preços das praças de pedágio da BR 262 no Espírito Santo ficaria da seguinte forma:

Esses são os valores máximos que podem ser cobrados pela nova empresa concessionária. Como o principal critério do leilão é o deságio (desconto) sobre a tarifa base do pedágio, é possível que o preço a ser pago pelos motoristas seja menor.

Nas propostas apresentadas no leilão será aceito um desconto máximo de 15,53% sobre o valor de referência para a tarifa de pedágio. Se mais de uma empresa ou consórcio apresentar esse desconto, o critério de “desempate” será o valor de outorga fixa, que é o quanto será pago ao governo federal pela concessão da rodovia.

Caso as melhores propostas de outorga tenham diferença de até 10%, haverá uma fase de lances entre essas proponentes. A expectativa do governo é de que a disputa ocorra até o fim deste ano.

DESCONTOS PARA USUÁRIOS FREQUENTES

O projeto aprovado pelo TCU também prevê que contrato de concessão tenha dois tipos de descontos: Desconto de Usuário Frequente (DUF) e Desconto Básico de Tarifa (DBT).

O DUF será aplicado para veículos menores, como automóveis, que utilizam a rodovia com frequência. Ele tem objetivo de minimizar o impacto da introdução do pedágio nos custos totais de transporte desses motoristas. O percentual de desconto varia conforme a quantidade de vezes que ele passa por uma determinada praça.

Já o DBT é direcionado aos usuários do sistema de pagamento automático (veículos com TAG). Eles terão desconto automático de 5% em cada cobrança de tarifa de pedágio, independentemente da categoria veicular e da quantidade de viagens realizadas.

ISENÇÃO PARA AMBULÂNCIAS

O TCU também determinou que a ANTT inclua as ambulâncias na lista de veículos que deixarão de pagar a tarifa.

A medida visa evitar que esses veículos fiquem parados em praças de pedágio.

PROJETO PREVÊ INVESTIMENTOS DE R$ 7,3 BILHÕES

Com o aval do TCU à concessão, cabe ANTT a publicação do edital. O critério do leilão será híbrido com uma disputa por menor tarifa com deságio limitado, seguido de maior valor de outorga como critério de desempate.

O projeto prevê R$ 7,3 bilhões em duplicações e melhorias nas duas rodovias ao longo de 30 anos de contrato, prorrogáveis por mais cinco. O pacote engloba o trecho entre Belo Horizonte (MG) e Governador Valadares (MG), da BR 381, e a entre João Monlevade (MG) até Viana, no caso da BR 262. No total, são 686,1 quilômetros licitados, para um contrato de 30 anos.

A concessão tem como um dos focos a duplicação de 402 quilômetros de estrada. A ampliação da capacidade da BR 381 é um pleito antigo dos mineiros, cobrada há décadas dos governantes. Em 2020, foi a rodovia que registrou o maior número de acidentes, um total 2.145 com vítimas.