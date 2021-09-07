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Motorista de caminhão fica ferido em acidente na BR 101 em Anchieta

Segundo informações da Eco101, motorista foi socorrido em estado grave e levado para um hospital; acidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (7)

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 08:20

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

07 set 2021 às 08:20
Motorista de caminhão fica ferido em acidente em Anchieta
Motorista de caminhão fica ferido em acidente em Anchieta Crédito: Pedro Lorencini
O motorista de um caminhão de verduras perdeu o controle no quilômetro 361, da BR 101, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (7).
O motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, seguia no sentido Vitória. Por volta das 4h20, o veículo tombou às margens da rodovia, em um matagal e a carga ficou espalhada.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e informou que a vítima ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e a vítima, em estado grave, foi levada por uma ambulância da Eco101 ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.  

Motorista fica ferido após tombar caminhão na BR 101

O tráfego ficou lento no local, mas, por volta das 7 horas,  o trânsito foi normalizado. 

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