Motorista de caminhão fica ferido em acidente na BR 101 em Anchieta

Motorista de caminhão fica ferido em acidente em Anchieta Crédito: Pedro Lorencini

O motorista de um caminhão de verduras perdeu o controle no quilômetro 361, da BR 101, em Anchieta , Litoral Sul do Espírito Santo, na madrugada desta terça-feira (7).

O motorista do caminhão, que não teve o nome divulgado, seguia no sentido Vitória. Por volta das 4h20, o veículo tombou às margens da rodovia, em um matagal e a carga ficou espalhada.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e informou que a vítima ficou presa às ferragens. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate e a vítima, em estado grave, foi levada por uma ambulância da Eco101 ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

Motorista fica ferido após tombar caminhão na BR 101