Rio que abastece parte da Grande Vitória aumenta até 27 vezes sua vazão

Em setembro, leito do Rio Santa Maria estava bem seco, em Santa Leopoldina Crédito: Ricardo Medeiros

No ponto de medição do Rio Jucu, na Pequena Central Hidrelétrica São Pedro, em Domingos Martins, a vazão, na última sexta-feira, era de 2.491 litros por segundo. Já no relatório desta quarta, divulgado pela Agerh, essa contagem passou para 58.488 litros por segundo, 23 vezes mais do que o observado na semana passada. O quantitativo crítico é de 5.830 litros por segundo.

Ainda sobre o Rio Jucu, na Estação Fazenda Jucuruaba, localizada em Viana , a medição foi de 7.933 litros por segundo, na sexta, e de 58.488 litros por segundo, nesta quarta, havendo uma multiplicação de 15 vezes o valor da semana passada. A vazão considerada crítica é do patamar de 10.400 litros por segundo.

O aumento mais significativo nos locais de aferição foi constatado na área que monitora o Rio Santa Maria da Vitória, na Serra, na Estação Fazenda Santa Rosa. Por lá, a vazão de 3.237 litros por segundo subiu para 89.749, valor 27 vezes maior do que o anterior. A vazão crítica na área é de 2.895 litros por segundo.

A bacia do Rio Santa Maria da Vitória engloba cinco municípios - Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Cariacica, Serra e Vitória - e é responsável por parte do abastecimento da Serra (exceto a Sede), da parte continental da Capital, Aracruz (orla de Santa Cruz), Fundão (Praia Grande) e Cariacica (parte). O Jucu, por sua vez, abrange seis municípios capixabas: Domingos Martins, Marechal Floriano e Viana, em sua totalidade, e parcialmente, Cariacica, Guarapari e Vila Velha. Abastece, na Grande Vitória, Cariacica, Vila Velha e a parte insular de Vitória.