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Leonel Ximenes

Rio que abastece parte da Grande Vitória aumenta até 27 vezes sua vazão

Chuva dos últimos dias ajudou a amenizar a crise hídrica, mas estado de atenção permanece

Públicado em 

13 out 2021 às 16:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Rio Santa Maria que está com leito bem seco, em Santa Leopoldina
Em setembro, leito do Rio Santa Maria  estava bem seco, em Santa Leopoldina Crédito: Ricardo Medeiros
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a semana passada já demonstram seus impactos nas vazões dos rios que abastecem a Grande Vitória, como o Jucu e o Santa Maria da Vitória. Em determinados pontos de monitoramento, essas vazões cresceram 27 vezes em relação à semana passada, na comparação entre a última sexta-feira (8) e esta quarta-feira (13). Apesar da melhoria de vazão, o estado de atenção para a seca decretado pela Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) permanece
No ponto de medição do Rio Jucu, na Pequena Central Hidrelétrica São Pedro, em Domingos Martins, a vazão, na última sexta-feira, era de 2.491 litros por segundo. Já no relatório desta quarta, divulgado pela Agerh, essa contagem passou para 58.488 litros por segundo, 23 vezes mais do que o observado na semana passada. O quantitativo crítico é de 5.830 litros por segundo.
Ainda sobre o Rio Jucu, na Estação Fazenda Jucuruaba, localizada em Viana, a medição foi de 7.933 litros por segundo, na sexta, e de 58.488 litros por segundo, nesta quarta, havendo uma multiplicação de 15 vezes o valor da semana passada. A vazão considerada crítica é do patamar de 10.400 litros por segundo.
O aumento mais significativo nos locais de aferição foi constatado na área que monitora o Rio Santa Maria da Vitória, na Serra, na Estação Fazenda Santa Rosa. Por lá, a vazão de 3.237 litros por segundo subiu para 89.749, valor 27 vezes maior do que o anterior. A vazão crítica na área é de 2.895 litros por segundo. 

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A bacia do Rio Santa Maria da Vitória engloba cinco municípios - Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Cariacica, Serra e Vitória -  e é responsável por parte do abastecimento da Serra (exceto a Sede),  da parte continental da Capital, Aracruz (orla de Santa Cruz), Fundão (Praia Grande) e Cariacica (parte). O Jucu, por sua vez, abrange seis municípios capixabas: Domingos Martins, Marechal Floriano e Viana, em sua totalidade, e parcialmente, Cariacica, Guarapari e Vila Velha. Abastece, na Grande Vitória, Cariacica, Vila Velha e a parte insular de Vitória.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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