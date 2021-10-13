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Cine drive-in em Cariacica é adiado devido à previsão de chuvas

Evento, que ainda não tem nova data, exibiria os filmes "Sonic", "Trolls 2" e "Transformers: O Último Cavaleiro"
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2021 às 09:18

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 09:18

Sonic, Transformers: Ultimo Cavaleiro e Trolls 2
Sonic, Transformers: Ultimo Cavaleiro e Trolls 2 Crédito: Montagem/Divulgação

Atualização

13/10/2021 - 11:15
Após a publicação do material, a Vale entrou em contato para informar que o Cine Drive-In foi adiado por conta da previsão de chuvas para o fim de semana de 15 a 17 de outubro. O texto foi atualizado.
Depois das sessões em Vitória, a Vale deve realizar o Cine Drive-in no estacionamento do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Itacibá, Cariacica. A empresa havia anunciado seis sessões para os dias 15, 16 e 17 de outubro, mas teve que adiar a realização do evento. O motivo seria a previsão de fortes chuvas para o fim de semana no Espírito Santo. Questionada sobre uma nova data, a Vale disse que será informado em breve.
De acordo com a organização, seriam duas sessões diárias, 18h e 20h30, com os seguintes títulos: "Sonic: O Filme"; "Juntos para sempre"; "Trolls 2"; "Yesterday"; "Pets 2"; "Transformers: O Último Cavaleiro". As inscrições para o Cine Drive-In deveriam ser feitas pela internet.
Os filmes serão dublados e o áudio será transmitido por meio de uma estação FM, que deverá ser sintonizada nos carros.
“Além de oferecer uma alternativa de lazer, seguindo os protocolos de saúde e segurança, vamos adotar medidas para a redução das emissões de carbono. Para isso, serão distribuídas mudas de plantas, e os resíduos recicláveis gerados durante as sessões serão destinados para instituições locais. O público também será convidado a levar garrafas pet para doação” explica Luiz Fernando Martins, gerente de Sustentabilidade da Vale.

CUIDADOS

O acesso ao Cine Drive-In será possível no intervalo entre 30 minutos e 10 minutos antes do início de cada sessão. No local, será necessário apresentar um ingresso por veículo (impresso ou digital) juntamente com o documento de identificação.
Entre os protocolos de saúde e segurança adotados estão aferição de temperatura e distância mínima de dois metros entre os veículos. Para tornar a experiência e a visualização da tela de projeção ainda melhor, a recomendação é até quatro ocupantes por veículo. Todos devem utilizar máscaras. Não serão comercializados alimentos no local.

SERVIÇO

  • CINE DRIVE-IN CARIACICA
  • Quando: adiado por conta das chuvas
  • Onde: estacionamento do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Rod. Gov. José Henrique Sette, 184, Itacibá, Cariacica
  • Inscriçõespor meio do site www.sympla.com.br/cinedriveinvale. As vagas são limitadas
  • Informações: (27) 99800-5964

SESSÕES

  • Sexta-feira (15/10)
  • 18h: Sonic: O Filme
  • Gênero: infantil / comédia
  • Duração: 1h35min
  • Classificação: livre

  • 20h30: Juntos para sempre
  • Gênero: aventura / comédia / drama
  • Duração: 1h48min
  • Classificação: não recomendado para menores de 12 anos
  • Sábado (16/10)
  • 18h: Trolls 2
  • Gênero: animação
  • Duração: 1h30min
  • Classificação: livre

  • 20h30: Yesterday
  • Gênero: comédia musical
  • Duração: 1h57min
  • Classificação: não recomendado para menores de 12 anos
  • Domingo (17/10)
  • 18h: Pets 2
  • Gênero: animação
  • Duração: 1h26min
  • Classificação: livre

  • 20h30: Transformers: O Último Cavaleiro
  • Gênero: ação / ficção científica
  • Duração: 2h29min
  • Classificação: não recomendado para menores de 12 anos

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