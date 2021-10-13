Cine drive-in em Cariacica é adiado devido à previsão de chuvas

Sonic, Transformers: Ultimo Cavaleiro e Trolls 2 Crédito: Montagem/Divulgação

Atualização Após a publicação do material, a Vale entrou em contato para informar que o Cine Drive-In foi adiado por conta da previsão de chuvas para o fim de semana de 15 a 17 de outubro. O texto foi atualizado.

Depois das sessões em Vitória, a Vale deve realizar o Cine Drive-in no estacionamento do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), em Itacibá, Cariacica. A empresa havia anunciado seis sessões para os dias 15, 16 e 17 de outubro, mas teve que adiar a realização do evento. O motivo seria a previsão de fortes chuvas para o fim de semana no Espírito Santo. Questionada sobre uma nova data, a Vale disse que será informado em breve.

De acordo com a organização, seriam duas sessões diárias, 18h e 20h30, com os seguintes títulos: "Sonic: O Filme"; "Juntos para sempre"; "Trolls 2"; "Yesterday"; "Pets 2"; "Transformers: O Último Cavaleiro". As inscrições para o Cine Drive-In deveriam ser feitas pela internet.

Os filmes serão dublados e o áudio será transmitido por meio de uma estação FM, que deverá ser sintonizada nos carros.

“Além de oferecer uma alternativa de lazer, seguindo os protocolos de saúde e segurança, vamos adotar medidas para a redução das emissões de carbono. Para isso, serão distribuídas mudas de plantas, e os resíduos recicláveis gerados durante as sessões serão destinados para instituições locais. O público também será convidado a levar garrafas pet para doação” explica Luiz Fernando Martins, gerente de Sustentabilidade da Vale.

CUIDADOS

O acesso ao Cine Drive-In será possível no intervalo entre 30 minutos e 10 minutos antes do início de cada sessão. No local, será necessário apresentar um ingresso por veículo (impresso ou digital) juntamente com o documento de identificação.

Entre os protocolos de saúde e segurança adotados estão aferição de temperatura e distância mínima de dois metros entre os veículos. Para tornar a experiência e a visualização da tela de projeção ainda melhor, a recomendação é até quatro ocupantes por veículo. Todos devem utilizar máscaras. Não serão comercializados alimentos no local.

SERVIÇO

CINE DRIVE-IN CARIACICA

Quando: adiado por conta das chuvas

adiado por conta das chuvas Onde: estacionamento do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Rod. Gov. José Henrique Sette, 184, Itacibá, Cariacica

estacionamento do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), na Rod. Gov. José Henrique Sette, 184, Itacibá, Cariacica Inscrições : por meio do site www.sympla.com.br/cinedriveinvale. As vagas são limitadas



: por meio do site www.sympla.com.br/cinedriveinvale. As vagas são limitadas Informações: (27) 99800-5964



SESSÕES

Sexta-feira (15/10)



18h: Sonic: O Filme



Gênero: infantil / comédia



Duração: 1h35min



Classificação: livre





20h30: Juntos para sempre



Gênero: aventura / comédia / drama



Duração: 1h48min



Classificação: não recomendado para menores de 12 anos



Sábado (16/10)

18h: Trolls 2

Gênero: animação

Duração: 1h30min

Classificação: livre





20h30: Yesterday



Gênero: comédia musical



Duração: 1h57min



Classificação: não recomendado para menores de 12 anos

