Chuva no ES: cidades estão em alerta de deslizamento e de inundação

Chuva alaga Bairro Nova América em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Vila Velha e A chuva segue sem dar trégua no Espírito Santo e 14 cidades capixabas estão em alerta de alagamento e deslizamento, sendo três em risco alto: Serra Cariacica . As informações são da Defesa Civil Estadual, que divulgou um boletim na manhã desta terça-feira (12).

As cidades em alerta no Estado:

Serra Cariacica Vila Velha Viana Vitória Santa Leopoldina Aracruz Guarapari Fundão Bom Jesus do Norte Rio Novo do Sul João Neiva Ibiraçu Mimoso do Sul

CARIACICA

Av. Beira Rio no bairro Operário em Cariacica nesta terça-feira (12) Crédito: Vitor Jubini

Em intervalo de 24 horas, Cariacica é a cidade em todo o Estado com maior volume de chuva em 24 horas (157 mm). De acordo com a Defesa Civil, o município registrou pontos de alagamentos nos bairros Cruzeiro do Sul, Vila Palestina, Jardim América, Flexal e Vale Esperança. Deslizamentos sem vítimas também foram registrados nos bairros Oriente e Alto Lage. Em Alto Mucuri, houve rolamento de pedra, mas sem vítimas.

Situação da chuva em Cariacica

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VILA VELHA

Em Vila Velha, foram registrados alagamentos em Cobi de Baixo, Ataíde, Ibes, Cobilância, Jardim Guaranhus e Nova América. Houve resgate de dois idosos (uma em Cobilândia e o outro em Cobi de Cima), que precisaram deixar, preventivamente, as casas em que moram.

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SERRA

Na Serra, houve um pequeno deslizamento de terra próximo a uma casa em Nova Carapina 2 e também em Laranjeiras Velha. Não foram registradas vítimas.

O Instituto Nacional de Meteorologia mantém ativo para o Espírito Santo o alerta de perigo para chuvas volumosas.

DESALOJADOS E DESABRIGADOS

A nova atualização do boletim da Defesa Civil aponta que 12 pessoas estão fora de suas casas devido às chuvas. Dez delas são de uma mesma família, que mora em Viana. Foi registrada uma grande infiltração no imóvel e eles tiveram que sair. Todos estão em um abrigo. Em Vila Velha, dois idosos foram resgatados pela Defesa Civil. Segundo o órgão, a ação foi preventiva.

Situação da chuva em Viana

MAIORES VOLUMES DE CHUVA EM 24 HORAS

Cariacica: 157

Santa Leopoldina: 136

Viana: 128

Serra: 122

Aracruz: 115

Piúma: 111

Vila Velha: 102

Ibiraçu: 102

Vitória: 99

Guarapari: 95

João Neiva: 92

Nova Venécia: 90

Boa Esperança: 89

Marechal Floriano: 87

Linhares: 84

Alfredo chaves: 83

Pinheiros: 83

São Mateus: 82

Anchieta: 81

Irupi: 81

Fundão: 81

Rio Novo do Sul: 76

Santa Maria de Jetibá: 75

Guaçuí: 73

Vila Pavão: 73

Ibitirama: 73

Bom Jesus do Norte: 73

Rio bananal: 73

Venda nova do Imigrante: 73

Mimoso do Sul: 71

Pedro Canário: 71

Colatina: 70

Marilândia: 69

Ibatiba: 67

Nova Venécia: 67

São Domingos do Norte: 67

Itapemirim: 66

Baixo Guandu: 63

Barra de São Francisco: 60

Cachoeiro de Itapemirim: 60

Água doce do Norte: 60

Vargem Alta: 60

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.

A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia