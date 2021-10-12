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Tempo

Chuva no ES: cidades estão em alerta de deslizamento e de inundação

Os municípios de Cariacica, Vila Velha e Serra estão classificados como risco alto; Defesa Civil Estadual atua em estado de alerta
Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

12 out 2021 às 09:08

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 09:08

Alagamento
Chuva alaga Bairro Nova América em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
A chuva segue sem dar trégua no Espírito Santo e 14 cidades capixabas estão em alerta de alagamento e deslizamento, sendo três em risco alto: SerraVila Velha e Cariacica. As informações são da Defesa Civil Estadual, que divulgou um boletim na manhã desta terça-feira (12).
As cidades em alerta no Estado:
  1. Serra
  2. Cariacica
  3. Vila Velha
  4. Viana
  5. Vitória
  6. Santa Leopoldina
  7. Aracruz
  8. Guarapari
  9. Fundão
  10. Bom Jesus do Norte
  11. Rio Novo do Sul
  12. João Neiva
  13. Ibiraçu
  14. Mimoso do Sul

CARIACICA

Av. Beira Rio no bairro Operário em Cariacica.
Av. Beira Rio no bairro Operário em Cariacica nesta terça-feira (12) Crédito: Vitor Jubini
Em intervalo de 24 horas, Cariacica é a cidade em todo o Estado com maior volume de chuva em 24 horas (157 mm). De acordo com a Defesa Civil, o município registrou pontos de alagamentos nos bairros Cruzeiro do Sul,  Vila Palestina, Jardim América, Flexal e Vale Esperança. Deslizamentos sem vítimas também foram registrados nos bairros Oriente e Alto Lage. Em Alto Mucuri, houve rolamento de pedra, mas sem vítimas.

Situação da chuva em Cariacica

VILA VELHA

Em Vila Velha, foram registrados alagamentos em Cobi de Baixo, Ataíde, Ibes, Cobilância, Jardim Guaranhus e Nova América. Houve resgate de dois idosos (uma em Cobilândia e o outro em Cobi de Cima), que precisaram deixar, preventivamente, as casas em que moram.

SERRA

Na Serra, houve um pequeno deslizamento de terra próximo a uma casa em Nova Carapina 2 e também em Laranjeiras Velha. Não foram registradas vítimas.
O  Instituto Nacional de Meteorologia mantém ativo para o Espírito Santo o alerta de perigo para chuvas volumosas. 

DESALOJADOS E DESABRIGADOS

A nova atualização do boletim da Defesa Civil aponta que 12 pessoas estão fora de suas casas devido às chuvas. Dez delas são de uma mesma família, que mora em Viana. Foi registrada uma grande infiltração no imóvel e eles tiveram que sair. Todos estão em um abrigo. Em Vila Velha, dois idosos foram resgatados pela Defesa Civil. Segundo o órgão, a ação foi preventiva.

Situação da chuva em Viana

MAIORES VOLUMES DE CHUVA EM 24 HORAS

  • Cariacica: 157
  • Santa Leopoldina: 136
  • Viana: 128
  • Serra: 122
  • Aracruz: 115
  • Piúma: 111
  • Vila Velha: 102
  • Ibiraçu: 102
  • Vitória: 99
  • Guarapari: 95
  • João Neiva: 92
  • Nova Venécia: 90
  • Boa Esperança: 89
  • Marechal Floriano: 87
  • Linhares: 84
  • Alfredo chaves: 83
  • Pinheiros: 83
  • São Mateus: 82
  • Anchieta: 81
  • Irupi: 81
  • Fundão: 81
  • Rio Novo do Sul: 76
  • Santa Maria de Jetibá: 75
  • Guaçuí: 73
  • Vila Pavão: 73
  • Ibitirama: 73
  • Bom Jesus do Norte: 73
  • Rio bananal: 73
  • Venda nova do Imigrante: 73
  • Mimoso do Sul: 71
  • Pedro Canário: 71
  • Colatina: 70
  • Marilândia: 69
  • Ibatiba: 67
  • Nova Venécia: 67
  • São Domingos do Norte: 67
  • Itapemirim: 66
  • Baixo Guandu: 63
  • Barra de São Francisco: 60
  • Cachoeiro de Itapemirim: 60
  • Água doce do Norte: 60
  • Vargem Alta: 60

COMO FUNCIONA A MEDIÇÃO DA CHUVA

A medida usada para medir o volume da chuva é : milímetros por metro quadrado. É só imaginar um quadrado de um metro por um metro com um litro de água dentro. O líquido vai subir até a marca de 1mm. Claramente falando, um milímetro de chuva equivale a um litro de água por metro quadrado. Por exemplo: se choveu 50mm, seriam 50 litros de água em cada metro quadrado.
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro
A unidade de medida utilizada para verificar os acumulados de chuva é o milímetro Crédito: Samar Meteorologia

Correção

13/10/2021 - 9:28
O texto e o título desta matéria afirmavam anteriormente, de forma equivocada, que o número de cidades com alertas vigentes no Estado na última terça-feira (12) era 19, não 14. A informação foi corrigida.

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