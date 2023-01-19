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Pertinho da praia

Pituã e Itatiaia: conheça ilhas paradisíacas de Vila Velha

Dá para tirar fotos lindas nas ilhas, pois elas entregam uma vista panorâmica da orla de Vila Velha, natureza de tirar o fôlego e piscinas naturais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 19 de Janeiro de 2023 às 10:13

Para quem gosta de uma praia tranquila com um passeio rápido de barco e lugares paradisíacos, as Ilhas Pituã e Itatiaia são duas maravilhosas opções em Vila Velha. 
Os barcos que levam até lá saem da Praia de Itapuã, mas para aqueles dispostos e experientes é possível ir até nadando para Pituã,  que é a mais próxima da praia. Ela tem uma vegetação muito bonita e a areia é repleta de conchas.
Também dá para tirar lindas fotos por lá, pois a ilha entrega uma vista panorâmica da orla de Vila Velha.
Já Itatiaia fica um pouco mais distante. Ela tem seis ilhas em volta de uma maior, que é conhecida por Boqueirão, um local de desembarque com paisagem de tirar o fôlego e piscinas naturais. Para o passeio, é importante consultar algumas regras. Confira o vídeo e se encante.

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