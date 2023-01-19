Pituã e Itatiaia: conheça ilhas paradisíacas de Vila Velha

Para quem gosta de uma praia tranquila com um passeio rápido de barco e lugares paradisíacos, as Ilhas Pituã e Itatiaia são duas maravilhosas opções em Vila Velha.

Os barcos que levam até lá saem da Praia de Itapuã, mas para aqueles dispostos e experientes é possível ir até nadando para Pituã, que é a mais próxima da praia. Ela tem uma vegetação muito bonita e a areia é repleta de conchas.

Também dá para tirar lindas fotos por lá, pois a ilha entrega uma vista panorâmica da orla de Vila Velha.