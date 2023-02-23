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Em Vila Velha

Parque da Prainha vai ganhar nova cara após Festa da Penha; veja projeto

Projeto deve contemplar uma área de 32 mil m² contando com espaço para grandes shows, pista de corrida, parquinho, área gastronômica, "fonte dançante" e local para piquenique. Orçamento é de R$ 10 milhões
Gustavo Cheluje

Gustavo Cheluje

Publicado em 23 de Fevereiro de 2023 às 12:54

Projeto deve contemplar uma área de 32 mil m² contando com espaço para grandes shows, pista de corrida, parquinho, área gastronômica,
Segundo Prefeitura de Vila Velha, obras de requalificação do Parque da Prainha devem começar após a Festa da Penha, que acontece em abril Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vila Velha
Anunciada em primeira-mão em dezembro pelo colunista Leonel Ximenes, as obras de requalificação do Parque da Prainha, em Vila Velha, estão previstas para começar apenas após a Festa da Penha, que acontece entre 9 e 17 de abril.
As informações foram repassadas a "HZ" pela assessoria da Secretaria de Obras, Planejamento e Projetos Estruturantes do município. Segundo dados enviados à reportagem, a obra ainda entrará em processo de licitação e a estimativa de custo (com base no projeto) é de R$ 10 milhões. O órgão não informou uma provável data de inauguração ou mesmo quanto tempo deve durar a construção.
Tradicional ponto de encontro de lazer, cultura e religiosidade de Vila Velha, o Parque da Prainha passará por uma completa reformulação. Serão duas etapas de obras. A primeira vai ser aplicada em uma área não ocupada da Prainha, ou seja, a parte onde não há construções.
A segunda contemplará a área gastronômica e da colônia de pesca que já funciona no local. A futura estrutura desta segunda parte ainda será debatida com profissionais que atuam no local.
O projeto deve contemplar um espaço de 32.799,60 m² contando, após a conclusão das obras, com área exclusiva para grandes eventos, como shows e apresentações culturais, pista de caminhada e corrida, parquinho para crianças, área gastronômica, fonte interativa de águas dançantes, academia, ampla área de piquenique e banheiros de alvenaria.
Projeto deve contemplar uma área de 32 mil m² contando com espaço para grandes shows, pista de corrida, parquinho, área gastronômica,
Projeto deve contemplar uma área de 32 mil m² contando com espaço para grandes shows, pista de corrida, parquinho, área gastronômica, "fonte dançante" e local para piquenique. Orçamento é de R$ 10 milhões Crédito: Prefeitura de Vila Velha/Divulgação
A proposta também vai complementar a área já existente da Prainha, pertencente ao Sítio Histórico. Palmeiras-imperiais serão plantadas no local, propondo uma conexão entre história e modernidade.
"Estamos fazendo uma extensão daquilo que já conta nossa história. O corredor formado por palmeiras-imperiais na Praça Almirante Tamandaré é uma passarela no tempo, que começa na Igreja do Rosário, a mais antiga do país em funcionamento, e passa pela Casa da Memória e obras de artes que remetem ao descobrimento", apontou o prefeito Arnaldinho Borgo (Podemos), na época do lançamento da empreitada, em janeiro.
"As palmeiras também serão o portão de entrada do novo Parque da Prainha, moderno, feito para as famílias e para grandes eventos. Coloca Vila Velha no roteiro nacional dos grandes eventos e como cidade protagonista no turismo. Ou seja, agora de fato teremos um parque das famílias", explicou o prefeito.

O PROJETO

O espaço deve acomodar a grande demanda de eventos que ocorrem na área, enquanto proporciona atividades para o dia a dia, como as pistas de caminhada e ciclovia ao redor do parque, tendo várias atribuições voltadas para toda a família, dentre elas: ampla área de food e beer trucks, infraestrutura para motorhomes, parquinho infantil, academia popular, plataforma multi estação, espaço pet cercado e grandes áreas gramadas para a realização de piqueniques e uma fonte interativa com águas dançantes.
Palmeiras-imperiais vão dar continuidade ao eixo histórico da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário. Seguindo com um extenso deck de madeira com mosaico central valorizando a arte capixaba e pórticos geométricos com leds. 
A orla também será totalmente reformulada para uma área de bem-estar com mais segurança e iluminação, onde se localiza um letreiro de Vila Velha. Pontos de ônibus, bikes, banheiros e área de embarque e desembarque devem ser inseridos próximo ao aquaviário, para auxiliar o fluxo de pessoas que diariamente necessitam deslocar-se nessa região.
* Com informações da Prefeitura Municipal de Vila Velha

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