Ensaios: conheça o projeto que revela e dá palco a talentos da música capixaba

Sammuca 05 é o convidado desta semana do Projeto Ensaios Crédito: Instagram @sammuca05

Que o Espírito Santo possuiu talentos musicais para dar e vender, isso a gente já sabe de cor. Aproveitando a "mão de obra" pra lá de qualificada, o Projeto Ensaios - criado em 2021 pela produtora cultural Ruth Rangel - propõe uma plataforma para que esses artistas possam difundir seus trabalhos.

"É uma forma de fomentar nossa música autoral, pois priorizamos quem possui composições próprias. Nosso objetivo é dar visibilidade a essa cena composta por um pessoal talentoso, que dispõe de poucos espaços", defende Rangel, confirmando a 65ª edição para esta quinta (23), a partir das 19h, no Espaço Thelema, tradicional reduto cultural do centro de Vitória.

"Teremos como convidado Sammuca 05, que está desenvolvendo um trabalho interessante, especialmente por ser o criador do estilo Rap Soul Fusion, em que mescla batidas e letras engajadas do Rap com melodia do Soul", explica a produtora.

Ressaltando a trajetória de Sammuca, o artista está intensificando sua carreira solo com o fim da banda Bomba Relógio. Fez participações em trabalhos de talentos do ES, como Suspeitos na Mira, Macucos e Casaca, e de cantores de renome nacional, como Marcelo D2, André Ramiro, MV Bill, Rael e Cidade Verte. Também atua como DJ no projeto solo do cantor Helio Bentes, vocalista da Banda Ponto de Equilíbrio.

DESTAQUES

O Ensaios é apresentado durante três quintas-feiras de cada mês, sempre no Thelema. A seleção dos convidados, segundo Ruth Rangel, é um dos momentos mais prazerosos da empreitada.

"Faço uma curadoria, mas os próprios artistas indicam pessoas e nos procuram. Estamos com a agenda de março fechada e em preparação para a de abril", comemora, destacando o próximo mês destinado às mulheres, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, comemorado dia 8.

Em março, as convidadas devem ser Ada Koffi, do Pretaô (9); Naomhi (16); Brenda Romanzini (23) e Passivas Agressivas (30). "Alguns artistas trazem seu público fiel, que sempre os acompanham. Também usamos as redes sociais para divulgar nosso trabalho. O resultado é sempre positivo", ressalta.

Segundo sua idealizadora, 49 artistas ou bandas passaram pelo projeto. "Naomhi e Brunu Chico abriram os trabalhos, em outubro de 2021. Edu Sousa, por exemplo, fez sua primeira apresentação ao vivo no palco do Ensaios, em fevereiro do ano passado. Suas performances eram feitas apenas por lives, por conta da pandemia da Covid-19", relembra Rangel.

Gente de "responsa" também usou o palco do Ensaios para difundir e lançar novos trabalhos. "Em novembro de 2021, Eloá fez o lançamento de seu primeiro videoclipe. Em abril do ano passado, Julio Camelo lançou seu quinto álbum, "ANUDURUBU" ( que foi destaque no Tocou Pocou, de "HZ ") e em novembro do mesmo ano a Banda OGÓ fez o pré-lançamento de seu primeiro EP. São momentos que marcaram a carreira desses artistas como também ajudaram a dar visibilidade ao nosso projeto", complementa.

PROJETO ENSAIO, COM SAMMUCA 05