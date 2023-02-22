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Em Vitória

Festival MC terá Edição Favela no Morro do Quadro; confira programação

Evento - que acontece em março - presta homenagem aos 13 anos do Instituto Serenata D'Favela. No cardápio de atrações, shows, batalha de dança, mostra, lançamento de livros e intervenção artística
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 09:02

Festival MC terá Edição Favela no Morro do Quadro em maroço
Festival MC terá Edição Favela no Morro do Quadro em março Crédito: Instituto Serenata D'Favela
Após o sucesso do ano passado, quando lotou o Centro Cultural Carmélia, em Vitória, o Festival MC volta com novidades. Uma delas é a Edição Favela, que acontecerá no embalo das homenagens aos 13 anos do Instituto Serenata D'Favela. O evento acontece dia 11 de março, no Morro do Quadro, em Vitória.
A programação segue a premissa do projeto, de ser um movimento de causa pela cultura da cidade, pensando em oportunidades, capacitação, diversidade, sustentabilidade e, claro, arte. No cardápio de atrações, shows, batalha de dança, mostra, lançamento de livros e intervenção artística.
As atividades pretendem dar espaço para talentos da comunidade. A próxima edição do Festival MC promete ser aberta ao público e com entrada franca. Serão mais de cinco horas de atrações, com batalha de dança, feat entre MCs do Estado, apresentação do Coral Serenata D'Favela (composto por mais de 300 crianças e adolescentes da região) ao lado da Bateria da Escola de Samba Chega Mais.
Para a coordenadora e fundadora do Instituto, Luciene Pratti Chagas, a realização do evento no Morro do Quadro é um presente para todos os meninos e meninas das favelas do Espírito Santo. Ela faz questão de valorizar o papel fundamental da comunidade do Quadro. "Nós somos o grande evento. Cada morador é o convidado ilustre. Porque tudo o que será celebrado nesta data não foi vivido e conquistado individualmente. Sozinha nunca saí do lugar nesses 13 anos de resiliência e resistência (do Instituto). Somos sobreviventes".
Moradores da comunidade do Morro do Quadro passarão por oficinas de formação e mostrarão trabalhos no Festival MC
Moradores da comunidade do Morro do Quadro passarão por oficinas de formação e mostrarão trabalhos no Festival MC Crédito: Instituto Serenata D'Favela
Já para a apresentação do Coral Serenata D'Favela, Luciene conta que o evento será uma grande realização de sonhos.
"Violinos para ninar nossas famílias, dança para esquecer das dores. Poesia para dizer o que está entalado na garganta. E, o lançamento do livro do poeta Braz Cortes Pereira, para registrar historicamente que em 11 de março houve no Espírito Santo uma noite onde a Favela é a estrela. Onde toda potência desse povo e de seus jovens serão reconhecidos", diz com Luciene.

FORMAÇÃO

Uma semana antes do Edição Favela, entre 4 e 10 de março, o Movimento Cidade promoverá oficinas e bate-papos exclusivos para os moradores do Morro do Quadro e adjacências. Para começar, uma oficina de hackaton. Após a coleta de tampinhas em pontos estratégicos da localidade, que tem sido um sucesso de engajamento na comunidade, os materiais serão levados para uma atividade para reciclagem criativa do plástico.
Para quem se interessa por audiovisual, uma oficina com duração de 5 dias está sendo preparada com aulas teóricas e práticas, passando por técnicas de roteiro, edição, color grading, direção de fotografia e direção. O objetivo é a produção de um videoclipe como resultado do curso. O resultado, claro, será exibido para todos no dia 11.
Alunos da oficina de produção de vídeo também vão desenvolver um filme documental de até 15 minutos sobre os seus territórios, suas vivências e a história do Instituto Serenata D'Favela; com instrução de Thiago Souza. E, para finalizar, a musicista Crystal, do BatuQDellas, ministra uma oficina para mostrar o processo de composição, arranjo e produção musical. Juntos, os alunos vão preparar uma faixa inédita.

PROGRAME-SE

  • O QUE É: Encerramento da Mostra Cultura D’Favela - Festival MC/Edição Favela
  • QUANDO: 11 de março
  • ONDE: Praça de Santa Tereza, Rua Frederico Ozanan, 460, Santa Tereza, Vitória, com entrada franca

  • PROGRAMAÇÃO
  • 18h: Exibição de resultados das oficinas e entrega de certificados aos alunos formados 
  • 19h: Batalha de dança com Yago Barcelos 
  • 20h: Show de abertura, Feat entre MCs do Estado 
  • 21h: Show com atração local (a definir)
  • 22h30: Encerramento com apresentação do Coral Serenata D'Favela e bateria da Escola de Samba Chega Mais

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