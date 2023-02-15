"Anticorpos": Maes recebe sua centésima exposição

"Anticorpos" é a centésima exposição em cartaz no Maes Crédito: Bruno Zorzal e Tom Boechat

O Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES) recebe sua centésima exposição em 24 anos de história. "Anticorpos" propõe reflexão sobre história e memória na superfície do corpo por meio de desenhos de Juliana Pessoa e Luciano Feijão.

Com base nas pesquisas e práticas de cada artista, a proposta da exposição é mostrar corpos em sua diversidade de formas, cores e tamanhos. Ancestralidade, colonialismo, estratégias de resistência e emancipação, história política e social, eugenia, corpo, etc são alguns temas refletidos através dos desenhos.

"Ele (Luciano) nos coloca diante da carne tensa, quente e pulsante das figuras corpóreas, que se exibem nas fendas, torções e esforços, ora revelando ações, rituais e fugas, ora fraturas, fragmentos e dilaceramentos", analisa o pesquisador e arquiteto urbanista Leonardo Izoton Braga em artigo para a Secretaria Estadual de Cultura (Secult-ES).

"Anticorpos" é a centésima exposição em cartaz no Maes Crédito: Bruno Zorzal e Tom Boechat

"Diferentemente, o trabalho de Juliana tem um caráter espectral, indiciário e atmosférico... Ao percorrermos a galeria, somos magnetizados e forçados a viver instantes de pausa, de estranha contemplação, nos quais os traços-rastros exigem um outro tempo de tensa atenção", destaca Izoton cobre o trabalho de Juliana.

Selecionada pelo Edital Setorial de Artes Visuais-020/2020 do FUNCULTURA, "Anticorpos" inicia a agenda de exposições do Maes em 2023. Ela segue em cartaz até 23 de abril, com entrada franca.

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