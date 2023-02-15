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Arte

"Anticorpos": Maes recebe sua centésima exposição

Trabalhos dos artistas Juliana Pessoa e Luciano Feijão propõem reflexão sobre história e memória na superfície do corpo. Mostra fica em cartaz até abril

Publicado em 15 de Fevereiro de 2023 às 13:55

"Anticorpos" é a centésima exposição em cartaz no Maes Crédito: Bruno Zorzal e Tom Boechat
O Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (MAES) recebe sua centésima exposição em 24 anos de história. "Anticorpos" propõe reflexão sobre história e memória na superfície do corpo por meio de desenhos de Juliana Pessoa e Luciano Feijão.
Com base nas pesquisas e práticas de cada artista, a proposta da exposição é mostrar corpos em sua diversidade de formas, cores e tamanhos. Ancestralidade, colonialismo, estratégias de resistência e emancipação, história política e social, eugenia, corpo, etc são alguns temas refletidos através dos desenhos.
"Ele (Luciano) nos coloca diante da carne tensa, quente e pulsante das figuras corpóreas, que se exibem nas fendas, torções e esforços, ora revelando ações, rituais e fugas, ora fraturas, fragmentos e dilaceramentos", analisa o pesquisador e arquiteto urbanista Leonardo Izoton Braga em artigo para a Secretaria Estadual de Cultura (Secult-ES).
"Anticorpos" é a centésima exposição em cartaz no Maes Crédito: Bruno Zorzal e Tom Boechat
"Diferentemente, o trabalho de Juliana tem um caráter espectral, indiciário e atmosférico... Ao percorrermos a galeria, somos magnetizados e forçados a viver instantes de pausa, de estranha contemplação, nos quais os traços-rastros exigem um outro tempo de tensa atenção", destaca Izoton cobre o trabalho de Juliana.
Selecionada pelo Edital Setorial de Artes Visuais-020/2020 do FUNCULTURA, "Anticorpos" inicia a agenda de exposições do Maes em 2023. Ela segue em cartaz até 23 de abril, com entrada franca.

SERVIÇO

  • EXPOSIÇÃO "ANTICORPOS"
  • Visitação: até o dia 23 de abril - de terça-feira a sexta-feira, das 10h às 18h. Sábados e domingos, das 10h às 16h.
  • Onde: Museu de Arte do Espírito Santo Dionísio Del Santo (Maes) - Avenida Jerônimo Monteiro, 631, Centro, Vitória.
  • Entrada franca
  • Contato: 3132- 8390/8393. E-mail: [email protected].

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