"O Império da Burrice" é destaque no "Festival Verão" do Palácio Sônia Cabral

"O Império da Burrice", de Marcelo Ferreira, será encenado nesta quinta (23) e sexta (24) no Palácio Sônia Cabral Crédito: Instagram @herrerakind

Vitória durante a estação mais quente do ano. Por lá, está rolando oConfira a programação completa no final da matéria. E a arte está "transbordando" no centro dedurante a estação mais quente do ano. Por lá, está rolando o "Festival Verão Cultural", que acontece no Palácio Sônia Cabral até 27 de fevereiro , com direito a show de Elias Belmiro e Lula D'Vitória.

Um dos destaques do cardápio de atrações é a montagem "O Império da Burrice", em cartaz nesta quinta (23) e sexta (24), sempre às 19h, com entrada franca. Os ingressos devem ser retirados nos dias da apresentação, com até uma hora de antecedência.

O espetáculo, que conta com texto e direção de Marcelo Ferreira, desvenda a história de um imortal isolado nos escombros da Academia de Letras que discursa contra forças incultas, em uma espécie de resgate da democracia e da civilização em ruínas.

O texto original - de forte cunho crítico - faz citações a nomes como os de Samuel Beckett, Oscar Wilde, Vladimir Maiakovski, Oswald de Andrade, David Lynch, Freud e Bertolt Brecht, levando o público à reflexão sobre temas como a "invasão bárbara" de homens sem conteúdo, o "doping eletrônico" das redes sociais e o fundamentalismo político e religioso, entre outros temas.

A apresentação contará com intérprete de Libras e o acesso de pessoas com mobilidade reduzida está garantido por meio de elevador e espaço reservado.

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