"O Império da Burrice" é destaque no "Festival Verão" do Palácio Sônia Cabral

E a arte está "transbordando" no centro de Vitória durante a estação mais quente do ano. Por lá, está rolando o "Festival Verão Cultural", que acontece no Palácio Sônia Cabral até 27 de fevereiro, com direito a show de Elias Belmiro e Lula D'Vitória. Confira a programação completa no final da matéria.
Um dos destaques do cardápio de atrações é a montagem "O Império da Burrice", em cartaz nesta quinta (23) e sexta (24), sempre às 19h, com entrada franca. Os ingressos devem ser retirados nos dias da apresentação, com até uma hora de antecedência.
O espetáculo, que conta com texto e direção de Marcelo Ferreira, desvenda a história de um imortal isolado nos escombros da Academia de Letras que discursa contra forças incultas, em uma espécie de resgate da democracia e da civilização em ruínas.
O texto original - de forte cunho crítico - faz citações a nomes como os de Samuel Beckett, Oscar Wilde, Vladimir Maiakovski, Oswald de Andrade, David Lynch, Freud e Bertolt Brecht, levando o público à reflexão sobre temas como a "invasão bárbara" de homens sem conteúdo, o "doping eletrônico" das redes sociais e o fundamentalismo político e religioso, entre outros temas.
A apresentação contará com intérprete de Libras e o acesso de pessoas com mobilidade reduzida está garantido por meio de elevador e espaço reservado.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE VERÃO CULTURAL
- QUANDO: De quinta (23) a segunda (27), no Palácio Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória
- INGRESSO: Entrada franca, com retirada de convites antes das sessões
- PROGRAMAÇÃO
- QUINTA (23) e SEXTA (24)
- Teatro - "O Império da Burrice", com direção de Marcelo Ferreira, a partir das 19h
- SÁBADO (25)
- Música - "Reencontro: Elias Belmiro de volta aos palcos", a partir das 19h
- DOMINGO (26)
- Teatro - "Os Sacrilégios do Amor", do grupo Gota, pó e Poeira, a partir das 19h
- SEGUNDA (27)
- Música - Espetáculo com Lula D'Vitória, a partir das 19h