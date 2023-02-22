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Teatro

"O Império da Burrice" é destaque no "Festival Verão" do Palácio Sônia Cabral

Montagem de Marcelo Ferreira será exibida nesta quinta (23) e sexta (24), com entrada franca. Mostra segue com atividades culturais até segunda-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 13:49

"O Império da Burrice", de Marcelo Ferreira, será encenado nesta quinta (23) e sexta (24) no Palácio Sônia Cabral Crédito: Instagram @herrerakind
E a arte está "transbordando" no centro de Vitória durante a estação mais quente do ano. Por lá, está rolando o "Festival Verão Cultural", que acontece no Palácio Sônia Cabral até 27 de fevereiro, com direito a show de Elias Belmiro e Lula D'Vitória. Confira a programação completa no final da matéria.
Um dos destaques do cardápio de atrações é a montagem "O Império da Burrice", em cartaz nesta quinta (23) e sexta (24), sempre às 19h, com entrada franca. Os ingressos devem ser retirados nos dias da apresentação, com até uma hora de antecedência.
O espetáculo, que conta com texto e direção de Marcelo Ferreira, desvenda a história de um imortal isolado nos escombros da Academia de Letras que discursa contra forças incultas, em uma espécie de resgate da democracia e da civilização em ruínas.
O texto original - de forte cunho crítico - faz citações a nomes como os de Samuel Beckett, Oscar Wilde, Vladimir Maiakovski, Oswald de Andrade, David Lynch, Freud e Bertolt Brecht, levando o público à reflexão sobre temas como a "invasão bárbara" de homens sem conteúdo, o "doping eletrônico" das redes sociais e o fundamentalismo político e religioso, entre outros temas.
A apresentação contará com intérprete de Libras e o acesso de pessoas com mobilidade reduzida está garantido por meio de elevador e espaço reservado.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL DE VERÃO CULTURAL 

  • QUANDO: De quinta (23) a segunda (27), no Palácio Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória
  • INGRESSO: Entrada franca, com retirada de convites antes das sessões

  • PROGRAMAÇÃO
  • QUINTA (23) e SEXTA (24) 
  • Teatro - "O Império da Burrice", com direção de Marcelo Ferreira, a partir das 19h

  • SÁBADO (25)
  •  Música - "Reencontro: Elias Belmiro de volta aos palcos", a partir das 19h

  • DOMINGO (26) 
  • Teatro - "Os Sacrilégios do Amor", do grupo Gota, pó e Poeira, a partir das 19h

  • SEGUNDA (27) 
  • Música - Espetáculo com Lula D'Vitória, a partir das 19h   

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