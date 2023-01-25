Palácio Sônia Cabral terá festival de verão cultural em fevereiro

O espetáculo "Entre-Me" está entre as atrações do Festival Verão Cultural no Sônia Cabral Crédito: Divulgação/Secult/ES

E a arte vai "transbordar" no Centro de Vitória durante a estação mais quente do ano. Doze projetos contemplados pelo Edital de Artes Cênicas e Música de 2021, da Secretaria da Cultura (Secult/ES), e mais duas Companhias convidadas, vão fazer parte da primeira edição do "Festival Verão Cultural no Sônia Cabral", no Palácio Sônia Cabral.

A programação, que acontecerá durante o mês de fevereiro, será totalmente gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes de cada apresentação.

O objetivo do encontro é incentivar e apoiar a criação de redes entre profissionais dos setores de Artes Cênicas e Música, além de potencializar os processos artísticos ao enfocar as diversas formas do fazer cênico.

O Festival Verão Cultural Sônia Cabral será dividido em duas partes. A primeira ocorre dos dias 1º a 9 de fevereiro, e a segunda, entre os dias 23 e 28 de fevereiro.

O intervalo entre as datas foi pensado que o público possa curtir Carnaval e os bloquinhos de rua entre os dias 10 e 21 de fevereiro no Espírito Santo e no Brasil afora.

Segundo Renan Oaks, coordenador da Casa da Música Sônia Cabral, a ideia do festival é realizar a difusão e a circulação das atividades culturais aprovadas pelos editais do Fundo de Cultura do Estado do Espírito Santo (Funcultura) da Secult.

"O 'Festival Verão Cultural Sônia Cabral' é uma mostra de como o Espírito Santo é diversificado e de grande potência cultural", complementa o gestor.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO 1º FESTIVAL VERÃO CULTURAL

QUANDO: De 1º a 9 e de 23 a 28 de fevereiro. No Palácio Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória

De 1º a 9 e de 23 a 28 de fevereiro. No Palácio Sônia Cabral. Rua São Gonçalo, Centro, Vitória INGRESSO: Entrada franca, com retirada de convites antes das sessões





Entrada franca, com retirada de convites antes das sessões PROGRAMAÇÃO

QUARTA (1)

Oficina - "Corpo Ritmado: compartilhando vivências a partir da dança do Coco", com Bárbara Veronez, das 19h às 21h

Show - "Caieiras", com Gean Pierre Trio, a partir das 19h





QUINTA (2)

Dança - "Bom Sujeito", com Ivna Messina, a partir das 19h





SEXTA (3)

Dança - "A menina e o pássaro", a partir das 19h





SÁBADO (4)

Dança - "Entre-me", a partir das 19h





DOMINGO (5)

Teatro - "O Admirável Amanhã", da Cia Nos de Teatro, a partir das 19h





SEGUNDA (6)

Oficina - "Dramaturgia e Direção de Cena", com Luísa Bahia, a partir das 19h





TERÇA (7)

Música - "Pocket Show", com Sandrera, a partir das 19h





QUARTA (8)

Música - "Naipe de 3", com Fábio Calazans, Gabriel Ruy e Hugo Maciel, a partir das 19h





QUINTA (9)

Música - Duo: Ilus e Bravin, a partir das 19h





23 e 24 DE FEVEREIRO

Teatro - "O Império da Burrice", com direção de Marcelo Ferreira, a partir das 19h





25 DE FEVEREIRO

Música - "Reencontro: Elias Belmiro de volta aos palcos", a partir das 19h





26 DE FEVEREIRO

Teatro - "Os Sacrilégios do Amor", do grupo Gota, pó e Poeira, a partir das 19h





27 DE FEVEREIRO

Dança - Espetáculo "Ruah", da Anchor Cia de Dança, a partir das 19h