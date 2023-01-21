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Literatura

Romance que desvenda cultura quilombola no Norte do ES é lançado em Conceição da Barra

"A Brecha, Uma Reviravolta Quilombola" foi um dos cinco finalistas do prêmio Jabuti, em 2019, e chegou a ser lançado em formato digital; história foi construída em conjunto com comunidade local
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 21 de Janeiro de 2023 às 10:00

Livro sobre memórias quilombolas,
Livro sobre memórias quilombolas, "A Brecha, Uma Reviravolta Quilombola" foi finalista do prêmio Jabuti, na categoria Juvenil, em 2021. Entre os autores, estão Debora Goldemberg, Jefferson Gonçalves Correia e Arquimino dos Santos Crédito: Divulgação
Ao longo dos seus mais de 45 mil quilômetros de extensão territorial, o Espírito Santo é formado pela mistura das culturas de povos originários, tradicionais e imigrantes. É tanta riqueza de manifestações culturais que, de Norte a Sul, as comunidades se diferenciam muito entre si.
Afinal, é só sair da Grande Vitória por um final de semana para perceber e conhecer os costumes de quem mora no interior, por exemplo - que não são os mesmos de quem é da região metropolitana.
E, se dois dias bastam, quantas vivências são possíveis de se experimentar passando alguns dias a mais em um município do interior do Estado? É essa a aventura do Fred, personagem fictício do livro "A Brecha: Uma Reviravolta Quilombola", que será lançado neste sábado (21), em Itaúnas, Conceição da Barra.
A obra - que começou a ser escrita em 2017 - é resultado da produção da autora paulistana Debora Goldemberg, do cientista social paulistano Jefferson Gonçalves Correia e do embaixador de Rei Congo do Ticumbi de São Benedito, Arquimino dos Santos.
Os três, em conjunto com a comunidade quilombola de Córrego do Alexandre, deram vida ao amor de Fred e Viriato. "Não é só sobre uma comunidade quilombola, mas ele foi escrito por uma comunidade quilombola", conta Debora.
Livro 'A Brecha, uma reviravolta quilombola
Livro '" Brecha, Uma Reviravolta Quilombola" trata do Ticumbi, manifestação cultural de Conceição da Barra Crédito: Divulgação
As motivações para a escrita do livro partiram da vontade de Arquimino em ter seus saberes registrados, para que não se perdessem. "Construímos com muito prazer para mostrar para o mundo como é a história do Ticumbi, minha história, a do meu pai e de todos nós aqui (na comunidade Córrego do Alexandre)", explicou.
Para o Jefferson, o mérito do livro não é só pela qualidade que mostra do conteúdo, mas pela forma como foi escrito. Segundo ele, foi justamente a participação da comunidade que permitiu desenvolver o romance e as questões que ele aborda.
"Mostra os dramas que acontecem nas comunidades quilombolas, seus conflitos, mas, também, seus encantos. É um livro com várias questões importantes e com um processo de construção participativa com muita força", complementou.

O LIVRO

Devido à pandemia da Covid-19, a obra já tinha sido lançada, em 2020, em formato digital, durante a Bienal Virtual do Livro de São Paulo, mas agora ganha um lançamento presencial em um lugar escolhido a dedo. Em 2021, a publicação foi uma das cinco finalistas do 63º Prêmio Jabuti, na categoria juvenil.
Durante a história, os dois se conhecem quando Fred sai de Vitória e vai passar as férias no sítio do avô, em Conceição da Barra. É através de Viriato que o jovem é apresentado à riqueza cultural do povo do Sapê do Norte, área que abrange mais de 30 comunidades quilombolas, o descaso do poder público, os ataques a esse grupo e sua resistência.

SERVIÇO

  • Evento: Lançamento do Livro "A Brecha, Uma Reviravolta Quilombola”, de Deborah Goldemberg, Jefferson Gonçalves Correia e Arquimino dos Santos
  • Data: Sábado (21)
  • Local: Festa de São Benedito e São Sebastião, na praça da Vila de Itaúnas, em Conceição da Barra
  • Horário: a partir das 18h
  • Preço: Cada exemplar será vendido a R$ 50

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