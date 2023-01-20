Regional, Afro Kizomba e BatuQdellas promovem ensaio de carnaval em Vitória

Regional da Nair organiza Ensaio de Verão para este sábado (21) Crédito: Regional da Nair

Abram alas, pois o Carnaval de Vitória já está começando! E, para quem busca uma programação para entrar no clima, neste sábado (21) três blocos do Centro da capital prometem dar início à folia capixaba, com um Ensaio de Verão. O encontro está previsto para começar às 15h, no Recreio dos Olhos, em Maruípe.

Junto do Afro Kizomba e do BatuQdellas, o evento foi organizado pelo Regional da Nair, um dos mais tradicionais grupos da capital . Para além de adiantar o que será a temporada de Carnaval dos blocos de rua em 2023, a festa também será em comemoração aos 15 anos do Regional.

E o que o folião pode esperar da festa? Repertórios renovados e aquela oportunidade gostosa matar a saudade de uma boa farra de carnaval, depois de dois anos de restrições a grandes eventos devido a pandemia da Covid-19.

Além, é claro, de uma atração a mais: nos intervalos, quem estiver presente pode curtir um set de música latina, comandado pela DJ Negana, carioca que vai agitar a festa capixaba.

Em conversa com "HZ", o diretor-geral de Carnaval do Regional da Nair, Felipe Amarelo, explica que a reunião dos três blocos também reforça a importância dos grupos para a construção do carnaval de rua no Centro de Vitória.

"É como se fosse um aquecimento de Carnaval pra gente e é também a reunião dos três blocos que mais cresceram no Carnaval de Vitória. É muito importante que essa arrancada inicial para o Carnaval, no sábado, seja com esses grupos tão especiais para a cidade", contou.

Para o reencontro, o BatuQdellas garantiu um repertório diversificado. A diretora-geral de carnaval do grupo, Crystal Vettoracci, acredita que o momento representa a união dos três blocos e a força da representatividade deles para a folia da capital. "Fazer o Carnaval de rua em Vitória virar referência no Brasil", destacou.

Representantes do BatuQdellas Crédito: Acervo BatuQdellas

Neste clima de celebração, o Afro Kizomba promete muita beleza, potência e música preta. E ainda tem novidade: o lançamento de faixas autorais. "Esperamos transbordar alegria e axé. Faltam apenas 30 dias para o começo da folia e estamos no ritmo e energia de carnaval", disse Sandrinha Oliveira, coordenadora do bloco.

Afro Kizomba promete muitas músicas autorais para o Carnaval 2023 Crédito: Douglas Bonella

LULA ROCHA, UM PRETO PRESENTE

Como em todos os anos, o Afro Kizomba promete um tema especial para 2023. Desta vez, a homenagem é a Lula Rocha, um dos criadores do grupo. "O bloco só existe porque Lula (Rocha) foi um dos idealizadores. Ele não está presente só na cultura, pois foi um defensor dos direitos humanos muito importante no nosso Estado e para o país", afirmou Sandrinha.

ENSAIO DE VERÃO