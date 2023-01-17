Ainda há ingressos para curtir o desfile das Escolas de Samba de Vitória; veja como comprar

Já está chegando a hora de você cair na folia! Entre os dias 10, 11 e 12 de fevereiro, dezenove agremiações do Carnaval de Vitória desfilarão no Sambão do Povo (centro da capital). São esperados mais de 22 mil brincantes, distribuídos em cerca 300 alas e 38 alegorias. O que não vai faltar é alegria!
A expectativa, segundo o diretor de carnaval da Liesge (Liga Independente das Escolas de Samba do Grupo Especial do Espírito Santo), Jocelino Júnior, é de que 80 mil pessoas circulem pelo Sambão durante os três dias de apresentações.
Os preparativos para que a "casa" fique cheia já começaram, por isso, quem quiser participar da festa ainda pode encontrar alguns ingressos disponíveis no site da Brasil Ticket
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Dentre as opções à venda, estão os ingressos para mesas de pista e arquibancada. Confira:
E tem novidade na área: Em 2023, uma área especial será montada no começo da avenida para a entrada social.
O acesso ao Setor 1 será feito por meio de doação de 2kg de alimentos não perecíveis, que serão distribuídos, posteriormente, às comunidades das Escolas de Samba.
Ao todo, mil ingressos serão disponibilizados uma semana antes do evento. O objetivo é oportunizar que mais pessoas tenham acesso aos desfiles. O método de distribuição será divulgado futuramente pela Liesge. O local, a ser instalado na área de armação das agremiações, terá arquibancada e telão.
"O Sambão do Povo, como o nome já diz, é do povo. Precisamos criar estratégias e alternativas para que a população mais carente também participe dos desfiles - constituído por essas pessoas", afirmou o diretor de carnaval.
Jocelino também detalha outra novidade para este ano: as Escolas de Samba começam a se apresentar com a bateria antes da área de armação para que a arquibancada social também aproveite. "Estamos trabalhando para que o Carnaval dê nome ao espaço que acolhe todas as Escolas de Samba: o Sambão do Povo", complementa.
O trânsito na Avenida Dário Lourenço de Souza (que dá acesso ao Sambódromo) e em ruas adjacentes foi interrompido nesta segunda (16) para a montagem da estrutura. O artefato metálico começou a ser montado no dia 21 de dezembro, com previsão de finalização no dia 24 de janeiro, quando começam os ensaios técnicos.