Biblioteca de Vitória promove troca de livros; veja obras já disponíveis

Obras como "Estação Carandiru", "Ensaio Sobre a Cegueira" e "O Amor nos Tempos do Cólera" estão disponíveis no projeto "Banca Troca de Livros" Crédito: Reprodução

Buscar conhecimento nunca é demais e o ato deve ser repassado de geração em geração. Nessa vibe e visando incentivar a leitura com a possibilidade do reaproveitamento de livros usados, a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória, promove, a partir de segunda (27), a primeira edição da "Banca Troca de Livros" de 2023.

A iniciativa - bem-vinda - será assim: durante a última semana de cada mês, o Casarão Cerqueira Lima, sede da Biblioteca, estará recebendo doações de livros em bom estado. Em troca, o leitor pode retirar outra obra de maneira gratuita. Nesta primeira edição, a atividade acontece sempre das 8h30 às 16h30. A ação segue até 3 de março.

Entre os títulos já disponíveis para troca, estão clássicos da literatura, como "O Amor nos Tempos do Cólera", de Gabriel Garcia Márquez, "Ensaio Sobre a Cegueira", de José Saramago, obra-prima do autor lusitano, "Estação Carandiru", de Drauzio Varella, e "A Sentinela", de Lya Luft. "HZ" já "devorou" todos eles e indica com louvor.



A bibliotecária Elizete Caser explica que não serão aceitos livros didáticos, apostilas, revistas, cópias, encadernações em espiral, exemplares ilegíveis, rasurados, sem capa, rasgados, amassados, sujos ou com outros danos.

"Nossa proposta é facilitar o acesso da população às obras e oferecer produtos de qualidade", explica. "Um livro que circula e passa por diversos leitores contribui para levar a informação e o gosto pela leitura às pessoas", completa Elizete.

"BANCA TROCA DE LIVROS"

QUANDO: de segunda (27) a 3 de março, das 8h30 às 16h30

de segunda (27) a 3 de março, das 8h30 às 16h30 ONDE: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim - Casarão Cerqueira Lima. Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro

Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim - Casarão Cerqueira Lima. Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro INFORMAÇÕES: (27) 3381-6925

TÍTULOS JÁ DISPONÍVEIS PARA TROCA