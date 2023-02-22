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Incentivo à leitura

Biblioteca de Vitória promove troca de livros; veja obras já disponíveis

Ação acontece na segunda (27), na Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, e segue até 3 de março. Para ganhar uma obra literária, basta doar outra publicação em bom estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 22 de Fevereiro de 2023 às 18:25

Obras como
Obras como "Estação Carandiru", "Ensaio Sobre a Cegueira" e "O Amor nos Tempos do Cólera" estão disponíveis no projeto "Banca Troca de Livros" Crédito: Reprodução
Buscar conhecimento nunca é demais e o ato deve ser repassado de geração em geração. Nessa vibe e visando incentivar a leitura com a possibilidade do reaproveitamento de livros usados, a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória, promove, a partir de segunda (27), a primeira edição da "Banca Troca de Livros" de 2023. 
A iniciativa - bem-vinda - será assim: durante a última semana de cada mês, o Casarão Cerqueira Lima, sede da Biblioteca, estará recebendo doações de livros em bom estado. Em troca, o leitor pode retirar outra obra de maneira gratuita. Nesta primeira edição, a atividade acontece sempre das 8h30 às 16h30. A ação segue até 3 de março.
Entre os títulos já disponíveis para troca, estão clássicos da literatura, como "O Amor nos Tempos do Cólera", de Gabriel Garcia Márquez, "Ensaio Sobre a Cegueira", de José Saramago, obra-prima do autor lusitano, "Estação Carandiru", de Drauzio Varella, e "A Sentinela", de Lya Luft. "HZ" já "devorou" todos eles e indica com louvor. 
A bibliotecária Elizete Caser explica que não serão aceitos livros didáticos, apostilas, revistas, cópias, encadernações em espiral, exemplares ilegíveis, rasurados, sem capa, rasgados, amassados, sujos ou com outros danos.
"Nossa proposta é facilitar o acesso da população às obras e oferecer produtos de qualidade", explica. "Um livro que circula e passa por diversos leitores contribui para levar a informação e o gosto pela leitura às pessoas", completa Elizete.

"BANCA TROCA DE LIVROS"

  • QUANDO: de segunda (27) a 3 de março, das 8h30 às 16h30
  • ONDE: Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim - Casarão Cerqueira Lima. Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro
  • INFORMAÇÕES: (27) 3381-6925

TÍTULOS JÁ DISPONÍVEIS PARA TROCA

  • O Livreiro de Cabul (Seierstad, Asne)
  • Marley & Eu (Grogan, John)
  • A Sentinela (Luft, Lya)
  • Fala sério! Você também não está a fim dele (Kerner, Ian)
  • 616; tudo e inferno (Zurdo, David)
  • Eclipse (Meyer, Stephenie)
  • Minha Lady Jane (Hand, Cynthia)
  • No encontro de uma constante (Mattos, Bruno Luiz)
  • Estação Carandiru (Varella, Drauzio)
  • Esperança além da crise (Finley, Mark)
  • A Verdade da Vida (Taniguchi, Masaharu)
  • Japuara (Barros, Francisco Blaudes Sousa)
  • O segredo de Luísa (Dolabela, Fernando)
  • Ensaio sobre a Cegueira (Saramargo, José)
  • Um e um são três; o casal se auto-revela (Caillé, Philippe)
  • Até que a falta de tesão nos separe (Norwood, Mandi)
  • Por que os homens se casam etc... (Argov, Sherry)
  • Klone (Steel, Danielle)
  • Não tenha medo de ser chefe (Tulgan, Bruce)
  • O amor nos tempos do cólera (Garcia Márquez, Gabriel)
  • Sua vida em movimento (Atalla, Marcio)
  • Seu Filho Adolescente e Você (Lopes, Jamiel de O.)
  • Viagem ao centro do computador (Modesto, Edith)
  • Como Atrair A Boa Sorte (Tokuhisa, Katsumi)
  • 51 Consultas Femininas (Taniguchi, Teruko)
  • Saia do Esconderijo (Jorge, Francisco Carlos O.)
  • O poder da Inspiração (Trevisan, Lauro)
  • Há quem Diga que o amor é um Riacho...( Oliveira, José Fernendes de)
  • Cinquenta Tons de Cinza (James, E. L.)
  • Controle o Estresse (Curry, Augusto)

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