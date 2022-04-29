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Tocou, Pocou: Mc Zangão, Robertinho Chinelado, Julio Camelo e RpnDMZ

De singles a EPs, artistas capricharam em suas produções, que vão do trap ao piseiro
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 29 de Abril de 2022 às 09:00

Na última semana de abril, o "Tocou, Pocou" traz novidades da música capixaba em ritmos que vão de trap ao piseiro. De singles a EPs, os artistas da cena local apostaram em produções originais. Entre os sons selecionados por "HZ", estão o EP "Vida de Rico", do MC Zangão, a música "Sentando Devagar”, de Robertinho Chinelado, o disco "ANUDURUBU", do cantor Julio Camelo, e o EP do capixaba RpnDMZ, intitulado "ÉoDMZ".

“VIDA DE RICO” - MC ZANGÃO

Chegando com tudo no “Tocou, Pocou”, Guilherme Vieira Lopes do Amaral, mais conhecido por seu nome artístico MC Zangão, apresenta seu novo EP “Vida De Rico”. O capixaba é um dos artistas mais bombados da cena de funk do Espírito Santo, com números impressionantes nas plataformas digitais. São mais de 10 milhões de acessos, juntando suas músicas no YouTube e mais de 20 mil ouvintes mensais no Spotify. O novo trabalho traz cinco faixas com letras de ostentação.

“SENTANDO DEVAGAR” - ROBERTINHO CHINELADO

Que tal curtir um pouco de piseiro? “Sentando Devagar”, de Robertinho, conhecido como o Rei do Chinelado, já é um sucesso nas plataformas digitais. Com mais de 150 mil visualizações no YouTube, o trabalho audiovisual foi assinado pela produtora MegaZoom e Coelho Studio com a participação especial da modelo e influencer Ketellen Goulart.

"ANUDURUBU" - JULIO CAMELO

O artista audiovisual, musicista e produtor Julio Camelo lança seu 5º disco, chamado "ANUDURUBU". O trabalho já pode ser conferido na íntegra no YouTube e traz em suas músicas originais temas como a situação decadente e controversa do Brasil pós-moderno, o cataclisma da saúde mundial, amores e desamores. Julio Camelo é de sangue nordestino, radicado canela-verde e, segundo ele, “canta alto para si e para ti o que pede o coração e a razão”.

"ÉoDMZ" - RpnDMZ

Por fim, o novo EP do capixaba RpnDMZ. Intitulado "ÉoDMZ", o projeto conta com 5 faixas exclusivas do artista da gravadora Rapnoscliv Records. O trabalho completo do rapper, que é uma das grandes promessas do trap local, está disponível nas plataformas digitais.

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